Власти Туапсе попытались ограничить активность волонтеров по уборке пляжей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Туапсе не рекомендовал волонтерам участвовать в уборке пляжей, так как это опасно из-за работающей техники. Женщинам, занимающимся уборкой на берегу, чиновники посоветовали беречь репродуктивное здоровье. Волонтеров не допускают к работам на береговой линии, на прибрежной территории работают только специализированные организации, заявили представители волонтерского штаба.

Как писал "Кавказский узел", волонтеры, которые убирают пляжные территории на удалении от центра города, заявили, что им не хватает рук, как и помощи властей. Волонтеры, собирающие нефть с побережья Туапсе и окрестностей, показали в соцсетях кадры своей работы и заявили об отсутствии помощи от властей. Жидкие нефтепродукты уходят под гальку и собирать их сложнее, чем густой мазут в Анапе, отметил участник работ. Волонтерам приходится в отсутствие помощи властей самостоятельно справляться с уборкой последствий разлива нефтепродуктов на пляжах, удаленных от центра Туапсе, указали пользователи соцсетей. Глава города заявил, что курортный сезон будет, а Роспотребнадзор заверил, что пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют гигиеническим нормативам. Пользователи Telegram подвергли сомнению эту информацию.

Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

Волонтеров в Туапсе не допускают к работам на береговой линии, на прибрежной территории работают только специализированные организации, сообщило ТАСС со ссылкой на добровольческий штаб "Мы вместе".

По данным штаба, добровольцы задействованы в других задачах: помогают в координации работы, а также участвуют в уборке общественных территорий в городе. Об этом ТАСС заявили в штабе "Мы вместе".

Глава Туапсе в своем Telegram-канале проинформировал, что "в волонтёрском резерве около 400 человек". "Ребята из инициативной группы в Шепси уже неделю отмывают животных. Попросили помочь с приютом и ветеринарами. Вместе с администрацией и «Единой Россией» уже ищем землю под возможный приют и подключаем специалистов. Другая группа стихийных добровольцев вышла на берег в поселке Тюменский. Сейчас на этом участке работают профессионалы и МЧС, там техника и строгие требования по безопасности. Сегодня их проведали, организуем питание и вывоз собранного мазута. Стихийных выездов на этот участок не нужно, это опасно", - заявил Сергей Бойко.

Администрация Туапсе и краевое управление МЧС не разрешили женщинам-волонтерам заниматься уборкой нефтепродуктов на береговой линии, сообщил корреспондент «Ъ», присутствовавший при разговоре чиновников с волонтерами. Запрет был объяснен «заботой о репродуктивном здоровье женщин». Позже это требование было еще раз озвучено на собрании волонтеров — к нему попросили отнестись «с пониманием». Некоторые волонтерки, ответили, что «сами будут решать, что им делать со своим репродуктивным здоровьем», говорится в публикации издания.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что администрация Туапсе не разрешила женщинам-волонтерам заниматься уборкой нефтепродуктов береговой линии, объяснив это "заботой о репродуктивном здоровье женщин".

Пожар в результате удара БПЛА стал четвертым в Туапсе с 16 апреля Пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотников на Туапсе стал уже четвертым за последние две недели. Предыдущий произошел 28 апреля, - тогда из зоны, прилегающей к НПЗ, были эвакуированы жители, губернатор Краснодарского края сообщил об эвакуации порядка 70 человек. Запах гари после третьего с середины апреля пожара из-за удара беспилотников чувствуется и за пределами Туапсе, рассказали местные жители. Часть из них покинула город, опасаясь вреда продуктов горения для здоровья. Утром 30 апреля власти отчитались, что пожар на НПЗ потушен. В ночь на 20 апреля после атаки беспилотников на нефтяном терминале в порту Туапсе произошел пожар, который был потушен лишь 24 апреля. Во время этого пожара в городе прошел "нефтяной дождь". Пожар на морском терминале опасен выбросом продуктов горения, которые канцерогенны и токсичны. "Нефтяной дождь" снизил содержание вредных веществ в воздухе, но привел к загрязнению почвы, подчеркнули экологи. В ночь на 16 апреля в результате атаки БПЛА в Туапсе погибли 14-летняя девочка и совершеннолетняя девушка, еще семь человек пострадали. Были повреждены 60 жилых домов и три социальных объекта, пять частных домов разрушены полностью. Также произошел пожар в морском порту, он был потушен 19 апреля. Жители Туапсе сообщили, что после атаки "все небо было в дыму", и в течение дня в городе ощущался запах гари.

24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Власти объявили выбросы "локальными", однако нефтепродукты распространились на близлежащие поселки. Мазут растекся на значительной территории, а убирают его в основном добровольцы, рассказали 26 апреля "Кавказскому узлу" местные жители.

Жительница Туапсе пожаловалась на проволочки с ремонтом дома после атаки БПЛА Квартира жительницы Туапсе полностью выгорела после атаки беспилотников 25 ноября, она вынуждена жить в съемном жилье. Повреждены и соседние квартиры, однако спустя месяц по поручению властей лишь натянута пленка вместо крыши.

Напомним, жительница Туапсе Евгения уехала 28 апреля из города, так как считает, что обстановка в нем опасна для здоровья детей.

"Мою квартиру уничтожило после атаки БПЛА 25 ноября прошлого года, я переехала в другой район, более спокойный, но после последней атаки я решила уехать подальше. Я снимаю квартиру в течение пяти месяцев за свой счёт. Временное жилье мне не предоставили. Обращались к властям за помощью, но они глухи", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны “Кавказским узлом” в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе".