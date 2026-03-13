×

06:05, 13 марта 2026

Жительницу Волжского отстранили от работы после заявки на митинг в защиту Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активистка утверждает, что силовики угрожали работодателю проблемами и заставили ее подписать "предостережение" о недопустимости участия в экстремистской деятельности, но копию документа не выдали.

Как писал "Кавказский узел", в начале марта 20-летняя жительница Волжского направила в мэрию Волгограда документы по согласованию акции против блокировки и замедления популярного мессенджера Telegram. Мэрия Волгограда в ответ предложила отложить мероприятие "до стабилизации обстановки". Организатор отказалась, после чего к ней к ней пришли "люди в штатском".

Об отстранении после посещения силовиками места работы активистки сообщила сама организатор митинга в своем Telegram-канале "ЛУЧ".

По ее словам, вскоре после подачи заявки к ней на работу пришли три человека "в штатском", которые показали ей и руководству компании "красные корочки". Девушка утверждает, что силовики угрожали работодателю проблемами и заставили ее подписать "предостережение" о недопустимости участия в экстремистской деятельности, но копию документа не выдали. Также у неё пытались узнать информацию о родственниках, знакомых и её активности в Telegram.

"Начинается давление: на меня и компанию. Угрозы уголовки, возможности провокаций, сплошных проверок, штрафов для фирмы. Выпытывали про родственников ("где парень, кто папа?"), каких блогеров смотрю, с кем общаюсь в Telegram. "В Telegram злые украинцы, Макс безопасный, митинг это угроза для жителей". Руководство бледнеет-боятся за бизнес", - написала в своей публикации активистка.

После визита силовиков руководство компании заявило, что временно отстраняет её от работы, "пока всё не уляжется". Она выразила опасения по поводу своего увольнения и сообщила, что готовит обращение в прокуратуру.

"Варвара, приостанови работу в компании. Минимум пока всё не уляжется", - процитировала она в своем сообщении слова руководителя.

Организатор митинга в защиту Telegram также сообщила, что вместе с юристами готовит обращение и в другие надзорные структуры.

"С юристом готовим жалобы в ФСБ и выше. Просим полной проверки. Нужна максимальная огласка. В Волгоградской области так душат активизм. Репостните, пишите истории в комменты, зовите блогеров", - призвала она в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что Абинский районный суд Краснодарского края назначил штраф в тысячу рублей местному жителю Ивану Кажану за демонстрацию экстремистской символики. Это первое известное в России наказание за контент в государственном мессенджере Max.

Автор: "Кавказский узел"

