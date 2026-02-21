Мэрия Краснодара 20 раз отказалась согласовать митинг на набережной

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Краснодара 20 раз отказали жителям Юбилейного микрорайона в проведении митинга против застройки набережной.

Как писал "Кавказский узел", 16 января глава Краснодара вопреки протестам жителей утвердил проект планировки Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне, где планируется построить храм. 29 января депутаты гордумы Краснодара утвердили решение об изъятии части сквера для строительства храма. За месяц до этого, 15 декабря 2025 года, жители Юбилейного микрорайона Краснодара, протестующие против застройки набережной, записали видеообращение к Владимиру Путину, но их вопрос не был озвучен в ходе прямой линии президента. 17 декабря 2025 года депутата гордумы Краснодара Александра Сафронова вызвали в полицию из-за этого видеообращения, донос на него написал один из краснодарских чиновников. 26 января и 29 января прошли пикеты в защиту набережной и с требованием отставки главы города Евгения Наумова. Департамент внутренней политики Краснодара предложил жителям Юбилейного микрорайона, выступающим против застройки набережной, отправиться на митинг за 10 километров от места, где планируется разместить храм.

Администрация Краснодара установила своеобразный рекорд - 20 отказов жителям Юбилейного микрорайона в проведении митингов против строительства храма на набережной, сообщил Telegram-канал "Краснодар ЮМР".

"Новыми отказами мэрия заблокировала проведение митингов непосредственно в Юбилейном микрорайоне вплоть до 7 марта 2026 года. Администрация, начиная с заявленного на 15 февраля митинга, сообщает, что кто-то в очередной раз опередил инициативную группу с заявкой на это время и место для проведения публичных мероприятий. Жители ЮМР уже получили 20 (!!!) отказов на проведение митингов непосредственно в Юбилейном микрорайоне. Митинги с числом участников до 1000 человек были заявлены против планов властей по застройке Рождественской набережной (в том числе религиозными объектами) и изменения статуса рекреационной зоны", - говорится с сообщении.

Активист Виталий Черкасов в комментариях разместил скриншоты шести отказов в проведении публичных мероприятий в период со 2 по 7 марта, полученных от мэрии.

"Может, есть время на митинг у администрации города? Раз в ЮМР всё "занято", - поинтересовался Sergey Pumkin.

"Похоже, что это кольцевая. Так и будем крутиться по кругу", - считает Александр Викторович.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре противники строительства храма в Юбилейном совместно с представителями КПРФ начали сбор подписей с требованием об отставке мэра Евгения Наумова.

В сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона Краснодара протестовали против застройки Рождественской набережной, где согласно новому генплану города планировалось строительство храма. Они поясняли, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Активисты проводили сбор подписей под петицией к губернатору Вениамину Кондратьеву против застройки Рождественской набережной. Было собрано более 3000 подписей. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом. Однако в ноябре депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки протестам жителей.

Жители микрорайона активно протестовали против застройки набережной, поясняя, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Однако в ноябре 2024 года депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки их протестам.

Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона Юбилейный. Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей. В январе 2022 года активистка Яна Антонова провела одиночный пикет против передачи Русской православной церкви участка на набережной для строительства храма.