Военный из Южной Осетии убит на Украине

В Южной Осетии прошли похороны Вадима Мамиева, убитого в боевых действиях. В российской операции на Украине были убиты более 40 комбатантов из Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 9 февраля в Цхинвале похоронили Александра Бестаева. С начала военной операции на Украине там были убиты не менее 43 бойцов из Южной Осетии.

16 февраля в Цхинвале состоялись похороны жителя Южной Осетии Вадима Мамиева (позывной "Цъунар"), который был убит в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба президента Южной Осетии.

Вадим Мамиев долгое время находился в реанимации после тяжелых ранений, полученных в зоне военной операции, но спасти его не удалось. Других подробностей биографии и гибели военного пресс-служба не привела.



На похоронах присутствовали председатель правительства республики Дзамболат Тадтаев, глава администрации президента Алан Алборов, другие чиновники, говорится в публикации на официальном сайте.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 44 бойцов из Южной Осетии. О смерти бойца из Цхинвала сообщалось также 3 февраля, тогда пресс-служба президента Южной Осетии отчиталась о похоронах Ацамаза Бураева.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".