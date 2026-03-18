00:28, 18 марта 2026

Военный из Южной Осетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Южной Осетии прошли похороны Вадима Мамиева, убитого в боевых действиях. В российской операции на Украине были убиты более 40 комбатантов из Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 9 февраля в Цхинвале похоронили Александра Бестаева. С начала военной операции на Украине там были убиты не менее 43 бойцов из Южной Осетии.

16 февраля в Цхинвале состоялись похороны жителя Южной Осетии Вадима Мамиева (позывной "Цъунар"), который был убит в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба президента Южной Осетии.

Вадим Мамиев долгое время находился в реанимации после тяжелых ранений, полученных в зоне военной операции, но спасти его не удалось. Других подробностей биографии и гибели военного пресс-служба не привела.

На похоронах присутствовали председатель правительства республики Дзамболат Тадтаев, глава администрации президента Алан Алборов, другие чиновники, говорится в публикации на официальном сайте.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 44 бойцов из Южной Осетии. О смерти бойца из Цхинвала сообщалось также 3 февраля, тогда пресс-служба президента Южной Осетии отчиталась о похоронах Ацамаза Бураева.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

