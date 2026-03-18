Военный из Южной Осетии убит на Украине
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Южной Осетии прошли похороны Вадима Мамиева, убитого в боевых действиях. В российской операции на Украине были убиты более 40 комбатантов из Южной Осетии.
Как писал "Кавказский узел", 9 февраля в Цхинвале похоронили Александра Бестаева. С начала военной операции на Украине там были убиты не менее 43 бойцов из Южной Осетии.
16 февраля в Цхинвале состоялись похороны жителя Южной Осетии Вадима Мамиева (позывной "Цъунар"), который был убит в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба президента Южной Осетии.
Вадим Мамиев долгое время находился в реанимации после тяжелых ранений, полученных в зоне военной операции, но спасти его не удалось. Других подробностей биографии и гибели военного пресс-служба не привела.
На похоронах присутствовали председатель правительства республики Дзамболат Тадтаев, глава администрации президента Алан Алборов, другие чиновники, говорится в публикации на официальном сайте.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 44 бойцов из Южной Осетии. О смерти бойца из Цхинвала сообщалось также 3 февраля, тогда пресс-служба президента Южной Осетии отчиталась о похоронах Ацамаза Бураева.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
