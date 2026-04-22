Боец из Южной Осетии убит на Украине

В Цхинвале состоялись похороны Рамаза Елдзарова, убитого в зоне СВО. Всего в боях на Украине было убито не менее 52 комбатантов из Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля в Цхинвале был похоронен Ахсар Джиоев, он стал не менее чем 51-м комбатантом из Южной Осетии, убитым в ходе боевых действий на Украине.

В Цхинвале 22 апреля похоронили Рамаза Елдзарова с позывным "Авган", который был убит в зоне проведения специальной военной операции, сообщает государственное информационное агентство "Рес".

Елдзарову было 36 лет, у него остались трое детей. Награжден медалью "Защитнику Отечества" (посмертно). На похоронах присутствовало руководство республики во главе с первым заместителем председателя правительства Константином Джиоевым.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 52 бойцов из Южной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".