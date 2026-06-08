Курорт "Эльбрус" закрыт на техработы

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Канатные дороги и горнолыжные трассы курорта "Эльбрус" закрыты для проведения плановых регламентных работ, сообщила администрация.

Как информировал "Кавказский узел", 12 сентября 2025 года в результате обрыва троса канатной дороги на горе Эльбрус погибли три человека, еще 11 человек получили травмы. Суд обязал канатную дорогу на Эльбрусе выплатить три миллиона за гибель пассажирки.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха.

Сегодня, 8 июня, канатные дороги на курорте "Эльбрус" закрыты для технического обслуживания, сообщали администрация курорта в своем телеграм-канале.

В сообщении уточняется, что канатные дороги закрыты на один день. "Эти временные неудобства нужны для вашей постоянной безопасности", – отметила администрация.

Напомним, по делу о гибели людей были задержаны и арестованы директор и главный инженер компании, обслуживающей канатную дорогу, им было предъявлено обвинение по статье об оказании опасных услуг (часть третья статьи 238 УК РФ, предусматривает до 10 лет лишения свободы). Банковские счета ООО "МКД Эльбрус" арестованы, дело в конце января было передано в суд.

В октябре 2025 года прокуратура подала в суд иски в интересах сыновей двух погибших мужчин. Один из потерпевших требует 10 млн компенсации за гибель отца, второй – 15 млн рублей.

Зимний курортный сезон в Приэльбрусье продолжается с конца декабря до конца марта, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте.

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