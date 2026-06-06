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17:00, 6 июня 2026

Суд обязал канатную дорогу на Эльбрусе выплатить три миллиона за гибель пассажирки

Поврежденная канатная дорога. Скриншот фото с сайта Следкома КБР от 29.09.2025, https://kbr.sledcom.ru/news/item/2022063/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родителям погибшей при обрыве канатной дороги на Эльбрусе в 2025 году выплатят компенсацию в размере 3 миллиона рублей. По уголовному делу против директора и главного инженера ООО "Маятниковая канатная дорога" ведется допрос свидетелей.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября 2025 года в результате обрыва троса канатной дороги на горе Эльбрус погибли три человека, еще 11 человек получили травмы. По делу о гибели людей были задержаны и арестованы директор и главный инженер компании, обслуживающей канатную дорогу, им было предъявлено обвинение по статье об оказании опасных услуг (часть 3 статьи 238 УК РФ, предусматривает до 10 лет лишения свободы). Банковские счета ООО "МКД Эльбрус" арестованы, дело в конце января было передано в суд

В октябре 2025 года прокуратура подала в суд иски в интересах сыновей двух погибших мужчин. Один из потерпевших требует 10 млн компенсации за гибель отца, второй - 15 млн рублей.

Родителям погибшей при обрыве канатной дороги на Эльбрусе в 2025 году выплатят компенсацию в размере 3 миллиона рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

"Прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о взыскании с ООО "Маятниковая канатная дорога Эльбрус", в эксплуатации которой находился объект, компенсации морального вреда. Решениями Эльбрусского районного суда требования прокурора в интересах родителей одной из погибших удовлетворены. В их пользу взыскано 1,5 млн рублей каждому", - приводит ТАСС сообщение ведомства.

Как следует из информации в карточке дела на сайте Эльбрусского районного суда, решение по иску было вынесено 3 июня, он удовлетворен частично. Иск рассматривался с декабря 2025 года.

По уголовному делу о гибели людей продолжается допрос свидетелей 

Этот же суд рассматривает уголовное дело об аварии на канатной дороге "Эльбрус". "В настоящее время суд находится на стадии допроса свидетелей по настоящему уголовному делу. В связи с тем, что большая часть свидетелей проживает за пределами КБР, их допрос осуществляется посредством ВКС (видео-конференц связи)", - проинформировала пресс-служба суда 26 мая.

По делу проходят Ахмат Залиханов и Юрий Темроков, следует из карточки дела на сайте суда.

"Газета юга" сообщала ранее, что Залиханов возглавлял канатную дорогу, а Темроков был главным инженером. 

"Кавказский узел" писал также, что 9 октября Эльбрусский райсуд запретил на 60 дней эксплуатацию канатной дороги, на которой погибли люди. 16 декабря работа канаток, в том числе на маршруте, где произошло ЧП, была возобновлена

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Автор: "Кавказский узел"

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