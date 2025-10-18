Сын второго погибшего пассажира канатки на Эльбрусе потребовал компенсации
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В суд подан иск второго человека, требующего компенсации морального вреда за смерть отца в результате аварии канатной дороги на Эльбрусе. Прокуратура добилась ареста банковских счетов компании-ответчика.
Как писал "Кавказский узел", 7 октября прокурор Эльбрусского района подал в суд иск от имени сына 56-летнего мужчины ("гражданина Д"), погибшего в результате аварии канатной дороги на Эльбрусе. Ведомство потребовало от компании ООО "МКД Эльбрус" 10 миллионов рублей в пользу потерпевшего - в качестве компенсации морального вреда.
12 сентября в результате обрыва троса канатной дороги на горе Эльбрус погибли три человека. Еще несколько человек получили травмы, когда подвесные кресла с людьми упали на скалы.
Сын второго погибшего при аварии канатки потребовал компенсацию морального вреда, сообщило вечером 17 октября издание "Газета Юга" со ссылкой на пресс-службу Эльбрусского райсуда.
Погибший - "гражданин З", который находился в кресле канатной дороги, эксплуатируемой ООО «МКД Эльбрус», и скончался в результате падения на землю. Потерпевший – его сын, говорится в публикации на сайте суда.
Моральный вред гражданин А оценивает в 15 000 000 рублей
"В силу гибели отца гражданин А испытывает нравственные и моральные страдания, в связи со смертью близкого родственника. Проживающий далеко от Нальчика, он не может самостоятельно обратиться в суд из-за психоэмоционального состояния, в этой связи прокурором района в интересах гражданина А было принято решение о предъявлении искового заявления о компенсации морального вреда. Причиненный моральный вред гражданин А оценивает в 15 000 000 рублей", - сообщил суд.
Это второй человек, требующий компенсацию морального вреда в связи с аварией на канатной дороге, отмечается в публикации.
"Кроме того, в связи с риском продажи имущества, имеющегося у ООО «МКД Эльбрус», и невозможностью выплатить заявленную компенсацию, было заявлено ходатайство о наложении ареста на банковские счета общества. Определением Эльбрусского районного суда ходатайство прокурора Эльбрусского района КБР в интересах А о наложении ареста на банковские счета было удовлетворено", - указано в сообщении.
Напомним, после инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о гибели двух и более людей в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ, предусматривает до 10 лет лишения свободы).
По делу о гибели людей были задержаны и арестованы директор и главный инженер компании, обслуживающей канатную дорогу. 29 сентября им было предъявлено обвинение.
До завершения следственных действий подъем на гору Эльбрус для туристов и альпинистов ограничен, заявило Минтуризма Кабардино-Балкарии. 9 октября Эльбрусский райсуд запретил на 60 дней эксплуатацию канатной дороги, на которой погибли люди.
