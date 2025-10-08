Прокуратура потребовала компенсации для сына погибшего на Эльбрусе пассажира канатки
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Прокурор Эльбрусского района подал в суд иск от имени сына 56-летнего мужчины, погибшего в результате аварии канатной дороги на Эльбрусе. Ведомство требует от собственников канатки 10 млн рублей в пользу потерпевшего.
Как писал "Кавказский узел", 12 сентября в результате обрыва троса канатной дороги на горе Эльбрус погибли три человека. По данным следствия, еще несколько человек получили травмы, когда подвесные кресла с людьми упали на скалы. Спустя три дня по делу о гибели людей были задержаны директор и главный инженер компании, обслуживающей канатную дорогу, обоих суд отправил в СИЗО. 29 сентября обоим фигурантам было предъявлено обвинение.
После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о гибели двух и более людей в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы).
Об иске в интересах сына погибшего на канатной дороге мужчины сообщила 7 октября пресс-служба Эльбрусского суда. Следствие признало его потерпевшим по делу о гибели людей в результате аварии.
В момент аварии, когда канат сорвался с пятой опоры дороги, отец потерпевшего, который обозначен в сообщении как "гражданин Д.", находился в кресле. Кресло вместе с пассажиром упало на землю, от полученных травм мужчина скончался на месте.
Прокурор подал иск от имени потерпевшего, поскольку тот живет далеко от Нальчика, испытывает моральные и нравственные страдания в связи со смертью близкого родственника, в связи с чем "находится в возбужденном и неуравновешенном психоэмоциональном состоянии и не может самостоятельно обратиться в суд", отмечается в сообщении на сайте суда.
Ответчиком по иску выступает ООО "МКД Эльбрус" - компания, которая эксплуатировала аварийную канатную дорогу. Представители организации не предприняли меры для обеспечения безопасности на опасном производственном объекте, следует из текста заявления. Надзорное ведомство требует взыскать с компании в пользу потерпевшего Д. 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.
"Кавказский узел" также писал, что в августе авария с канатной дорогой произошла в Нальчике. Суд, рассмотрев иск прокуратуры, постановил, что собственник этой канатной дороги обязан выплатить троим пострадавшим более 3 млн рублей.
