×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:28, 8 октября 2025

Прокуратура потребовала компенсации для сына погибшего на Эльбрусе пассажира канатки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокурор Эльбрусского района подал в суд иск от имени сына 56-летнего мужчины, погибшего в результате аварии канатной дороги на Эльбрусе. Ведомство требует от собственников канатки 10 млн рублей в пользу потерпевшего. 

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября в результате обрыва троса канатной дороги на горе Эльбрус погибли три человека. По данным следствия, еще несколько человек получили травмы, когда подвесные кресла с людьми упали на скалы. Спустя три дня по делу о гибели людей были задержаны директор и главный инженер компании, обслуживающей канатную дорогу, обоих суд отправил в СИЗО. 29 сентября обоим фигурантам было предъявлено обвинение

После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о гибели двух и более людей в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы).

Об иске в интересах сына погибшего на канатной дороге мужчины сообщила 7 октября пресс-служба Эльбрусского суда. Следствие признало его потерпевшим по делу о гибели людей в результате аварии. 

В момент аварии, когда канат сорвался с пятой опоры дороги, отец потерпевшего, который обозначен в сообщении как "гражданин Д.", находился в кресле. Кресло вместе с пассажиром упало на землю, от полученных травм мужчина скончался на месте. 

Прокурор подал иск от имени потерпевшего, поскольку тот живет далеко от Нальчика, испытывает моральные и нравственные страдания в связи со смертью близкого родственника, в связи с чем "находится в возбужденном и неуравновешенном психоэмоциональном состоянии и не может самостоятельно обратиться в суд", отмечается в сообщении на сайте суда. 

Ответчиком по иску выступает ООО "МКД Эльбрус" - компания, которая эксплуатировала аварийную канатную дорогу. Представители организации не предприняли меры для обеспечения безопасности на опасном производственном объекте, следует из текста заявления. Надзорное ведомство требует взыскать с компании в пользу потерпевшего Д. 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

"Кавказский узел" также писал, что в августе авария с канатной дорогой произошла в Нальчике. Суд, рассмотрев иск прокуратуры, постановил, что собственник этой канатной дороги обязан выплатить троим пострадавшим более 3 млн рублей. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:34, 7 октября 2025
Восстановлено сообщение между селами в Дагестане после схода селя
21:32, 7 октября 2025
Открывший стрельбу на АЗС в Ингушетии задержан в Москве
20:05, 7 октября 2025
Прокуратура Грузии предъявила обвинения участникам акции в Тбилиси
18:33, 7 октября 2025
Двое военных из Северной Осетии убиты на Украине
17:32, 7 октября 2025
Жители Кубани оштрафованы за дискредитацию российской армии
16:57, 7 октября 2025
Двое бойцов из Дагестана убиты на Украине
Все события дня
Новости
Проверка автобуса, Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:18, 1 октября 2025
За неделю с 22 по 28 сентября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Михаил Надежин. Фото: МЧС России
18:11, 30 сентября 2025
Глава МЧС в Кабардино-Балкарии задержан по делу о взятке
Канатная дорога на Эльбрусе. 12 сентября 2025 г. Фото: Telegram / Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики
16:40, 29 сентября 2025
Директор и инженер канатки на Эльбрусе стали обвиняемыми в гибели людей
23:53, 26 сентября 2025
Военный осужден в Нальчике за отлучки из части и секс с подростком
Задержание Александра Пономарева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:18, 24 сентября 2025
За неделю с 15 по 21 сентября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Ибрагим Сулейманов. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Бизнес-интересы Ибрагима Сулейманова: самолеты и IT

Последние записи в блогах
Фото
09:24, 6 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Бесследное исчезновение. Почему не искали пропавшего бизнесмена
Фото
09:28, 3 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Послесловие к задержанию главы МЧС по Кабардино-Балкарии
Фото
10:58, 2 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
«Специальное номенклатурное дело». Как в полиции списали заявление участника СВО
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, "Юга.ру".
07 октября 2025, 19:37
Инженер волгоградского НИИ получил срок за госизмену

Арсен Гукасян. Фото: https://armeniatoday.am/law-ru/969539/
07 октября 2025, 16:00
Заключен под стражу участник протестной акции в Ереване

Эльхан Мирзоев. Фото: https://www.meydan.tv/ru/article/kak-zhivetsya-brodyachim-sobakam-v-azerbajdzhane/
07 октября 2025, 13:05
Азербайджанский зоозащитник Мирзоев арестован на два месяца

Ибрагим Сулейманов в зале суда. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы https://t.me/moscowcourts/7580
07 октября 2025, 09:16
Защита обжаловала арест предпринимателя Сулейманова

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше