Нальчане указали властям на нерешенную проблему с ливневками

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В Нальчике на улице Профсоюзной, которая является одной из самых протяженных в городе, регулярно возникают подтопления, пожаловалась нальчанка в соцсети. Другие горожане, комментируя ее сообщение, отметили, что проблема с ливневками в Нальчике стала хронической. Они призвали чиновников решить ее.

Как информировал "Кавказский узел", нальчане ранее неоднократно жаловались на проблему с ливневками в городе. В частности, 14 апреля 2024 года после ливня с градом некоторые улицы Нальчика оказались подтоплены. Местные жители отметили, что такая ситуация возникла из-за того, что строители во время работ не включают в проект ливневую канализацию.

7 июня в Instagram*-паблике chp.nalchik был опубликован ролик, на кадрах которого показана подтопленная улица Профсоюзная в Нальчике. По улице едет автомобиль, за ним следует еще один, и из его салона ведется видеосъемка.

На кадрах видео показано, что уровень воды достигает днища машины. "Это Профсоюзная, река течет. Каждый ливень такое происходит. Надеюсь, у кого-нибудь в администрации города будет гидроудар двигателя, и они наконец какую-нибудь ливневую канаву выкопают", – сказано в описании ролика.

На 10.00 мск 8 июня этот пост в Instagram*-паблике chp.nalchik, на который подписано около 508 тысяч пользователей, набрал 649 отметок "Нравится" и 48 комментариев.

"Скажите спасибо вашим чиновникам, которых вы считаете якобы хорошими", – написал пользователь l999y9.

"Это знаменитое озеро на Профсоюзной?" – спросила pascht__marianna.

"Оно самое", – ответил ей zaur_bitok.

"Не понаслышке знаю это озеро и объезжаю через Калмыкова", – отметила inna_kbr_07.

"Самое интересное, что до ремонта дороги ливневка была, а сейчас лежит решетка, а под ней асфальт", – написал zaur_bitok в другом комментарии.

"Это только начало. Там ещё кучу новостроек построят, и тогда начнется кино", – сыронизировал пользователь mmtt0415.

"Это вечная проблема у нас", – отметил rasul_kabardokov2000.

"После каждого дождя такие публикации. Вы правда верите, что что-то изменится?" – спросил пользователь amd_th2020.

На 10.00 мск на сайте администрации Нальчика нет комментариев относительно жалоб местных жителей на проблему с ливневой канализацией.

"Кавказский узел" также писал, что 2 июня жители Нальчика, комментируя в соцсети назначение Азаматгерия Ашхотова временно исполняющим обязанности главы города, попросили его решить проблему вывоза мусора. Ашхотов пообещал, что эта проблема будет решена. Горожане, комментируя в соцсети это обещание врио мэра, призвали его подтвердить слова конкретными результатами.

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