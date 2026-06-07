Обещание Ашхотова решить проблему с мусором вызвало скепсис у нальчан

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Азаматгерий Ашхотов пообещал нальчанам решить проблему с вывозом мусора в городе. Горожане, комментируя в соцсети это обещание врио мэра, призвали его подтвердить слова конкретными результатами.

Как информировал "Кавказский узел", 2 июня жители Нальчика, комментируя в соцсети назначение Азаматгерия Ашхотова временно исполняющим обязанности (врио) главы города, призвали его заняться проблемой вывоза мусора.

Азаматгерий Ашхотов взял под личный контроль ситуацию с вывозом мусора в Нальчике. Он провел рабочее совещание, на котором обсуждалась система сбора и вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). Ашхотов дал подчиненным поручение выработать предложения для улучшения сложившейся ситуации, на основе которых затем будет утверждена дорожная карта для улучшения санитарного состояния города, сообщила в своем телеграм-канале администрация города.

Пост о том, что Ашхотов взял под личный контроль ситуацию с вывозом мусора в Нальчике, был опубликован 6 июня в Instagram*-паблике patriot_kbr, на который подписаны около 444 тысяч пользователей. На 13.00 мск 7 июня эта запись набрала 213 отметок "Нравится" и 141 комментарий.

Часть комментаторов призвала Ашхотова продемонстрировать конкретные результаты. "Услышали. Теперь покажите на деле", – написал пользователь vvvvvwwwwwyyyyy.

"Наконец-то кто-то взялся. Надеюсь будет успешный результат, и в ближайшее время", – отметила yuliannabadrakova.

Другая часть комментаторов отметила, что в Нальчике проблема не только с вывозом мусора. "Чего только ему не придётся теперь брать под "свой контроль", – сыронизировал пользователь mameluke01.

"И дороги пожалуйста возьмите под контроль", – попросил пользователь lila35415.

"Вот бы еще Водоканал Нальчика взял бы под свой контроль! В конце концов сколько можно мучить людей? Когда же интересно их программа заработает?" – задался вопросом пользователь atalikovab.

"Мало того, что мусор не вывозят, так еще улицы не убираются. Наша аллея рядом с горзеленхозом катастрофически утопает в мусоре", – указала zarina_khagundoko.

Еще одна часть комментаторов указала, что проблема с мусором во многих населенных пунктах республики. "А остальную республику кто возьмёт под контроль?" – сыронизировала mama_devochki07.

"С остальной республикой что?" – задалась вопросом lena_polienko.

"Не только Нальчик, а вся Кабардино-Балкария тонет в мусоре. Никогда ещё такого не было в нашей республике", – подчеркнул пользователь zzzzz_8582.

"А когда Прохладный и Прохладненский район возьмут под контроль?" – поинтересовался пользователь lara_nails_lady.

"Город Майский тоже в мусоре утопает, за что мы платим?" – написала nina0837.

Другие комментаторы уточнили, что проблема с вывозом мусора актуальна в Чегеме, Нарткале, Баксане и Тырныаузе.

"Кавказский узел" также писал, что с 15 мая в Кабардино-Балкарии действует новый региональный оператор по вывозу мусора "Экотехпром". Однако жители республики, ранее сообщавшие о проблемах с вывозом мусора, отметили, что что принципиального улучшения ситуации после начала работы нового оператора пока не произошло.

Напомним, в сентябре 2025 года прокуратура внесла представление оператору по обращению с отходами в Кабардино-Балкарии, компании "Экологистика", из-за стихийных свалок в селении Исламей. Ранее "Экологистика" неоднократно подвергалась критике со стороны жителей Кабардино-Балкарии.

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