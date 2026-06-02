Нальчане указали новому главе города на проблему с вывозом мусора

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Нальчика, комментируя в соцсети назначение Азаматгерия Ашхотова исполняющим обязанности главы города, призвали его заняться проблемой вывоза мусора. По их словам, города и сёла республики утопают в бытовых отходах.

Как информировал "Кавказский узел", 1 июня стало известно, что после скоропостижной смерти Таймураза Ахохова исполняющим обязанности мэра Нальчика стал Азаматгерий Ашхотов, который до этого занимал должность управделами главы и правительства Кабардино-Балкарии.

Таймураз Ахохов был найден мертвым 24 мая, следствие выясняет обстоятельства его смерти. Ахохов руководил администрацией Нальчика с апреля 2018 года.

Публикация о том, что Азаматгерий Ашхотов назначен исполняющим обязанности мэра Нальчика, минувшей ночью была опубликована в Instagram*-паблике chp.nalchik, на который подписаны около 507 тысяч пользователей. На 12.15 мск 2 июня этот пост набрал 175 отметок "нравится" и 27 комментариев.

"Проблему с мусором решите", – призвал пользователь goribarian.

"Проблема с мусором не только у вас в городе, к сожалению, и в селах так же", – написал в ответ said______07_.

"Да, я в курсе, об этом и идёт речь", – согласился goribarian.

Жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на проблемы с вывозом мусора в разных городах и селах республики. В августе 2025 года более 7400 человек подписали петицию с требованием прекратить сотрудничество с ООО "Экологистика" в качестве регионального оператора по вывозу отходов, выбрать на конкурсной основе "нового надежного оператора, способного обеспечить своевременный и качественный вывоз мусора", а также создать независимый орган контроля за качеством работы мусорного оператора.

Публикация о назначении Азаматгерия Ашхотова исполняющим обязанности главы Нальчика была минувшей ночью размещена и в Instagram*-паблике patriot_kbr, на который подписано около 443 тысяч пользователей. На 12.15 мск 2 июня этот пост набрал 114 отметок "нравится" и 30 комментариев.

"Про мусор не говорит?" – поинтересовалась marianna.miyy.

"Самая актуальная проблема сейчас в Кабардино-Балкарии – это мусор, ужасные дороги, собаки. Надеемся, что хоть некоторые проблемы скоро будут решены", – написал пользователь peterburg_t_m.

"И капитальный ремонт зданий. Пожалуйста, обращаюсь как к новому руководителю: ж/д по Байсултанова, 15, помогите сделать капитальный ремонт в целом – каким он должен проводиться, а не частями. Дом был в плане ремонта давно, но почему-то его отодвигают каждый год. Плесень охватила уже половину дома. В общем, к вам очень много будет таких вопросов", – обратилась к Ашхотову egorovairina1955.

"Обратите, пожалуйста, внимание на улицу Тарчокова. Небольшой отрезок дороги, который месяц ремонтируют, а сейчас огромный жилой район полностью отрезан от логистики. Как должны добираться до работы, да и в целом передвигаться? Прежде чем всё отрезать, нужно же предложить альтернативу", – пожаловался пользователь zxn85_.

"Решите вопрос с вывозом мусора. Пожалуйста", – потребовал пользователь som_som_50.

"Нальчик утопает в мусоре. Обратите внимание уже", – призвала elen783love.

"Не только Нальчик утопает, сёла тоже утопают", – ответила ей angjela____46_47_.

"Да. К сожалению, вся Кабардино-Балкария", – подчеркнула elen783love.

"Задачи: мусор", – написал также пользователь nelli_anat_.

"Когда эти вот товарищи заседатели займутся мусорной катастрофой, творящейся в республике? Позор просто", – подчеркнул пользователь asyattaeva.

"Кавказский узел" также писал, что с 15 мая этого года в Кабардино-Балкарии действует новый региональный оператор по вывозу мусора "Экотехпром". Он заменил ранее действовавшую компанию "Экологистика", деятельность которой подвергалась критике местными жителями. Однако жители региона, ранее сообщавшие о проблемах с вывозом мусора, отметили, что что принципиального улучшения ситуации после начала работы регионального оператора "Экотехпром" пока не произошло.

Напомним, в сентябре 2025 года прокуратура внесла представление оператору по обращению с отходами в Кабардино-Балкарии, компании "Экологистика", из-за стихийных свалок в селении Исламей. Тогда пользователи соцсети отметили, что проблема характерна и для других населенных пунктов республики.

