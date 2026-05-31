Кавказский узел

10:58, 31 мая 2026

Три канатные дороги на "Эльбрусе" закрыты из-за непогоды

Канатная дорога на "Эльбрусе". 31 мая 2026 года. Кадр видео администрации курорта https://t.me/elbrusresort/10328

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В связи с сильным ветром остановлены три из пяти канатных дорог на горном курорте в Кабардино-Балкарии. Также закрыта для туристов одна из горнолыжных трасс.

Как писал "Кавказский узел", 15 и 16 мая канатные дороги на курорте "Эльбрус" были остановлены для незапланированного технического обслуживания. 17 мая они возобновили работу.

Согласно данным на сайте курорта, на "Эльбрусе" пять канатных дорог: Азау – Кругозор (2350 м - 3000 м), Кругозор – Мир (3000 м - 3500 м), Мир-2 – Баштала (3500 м - 3560 м), Баштала – Чиран (3560 м - 3300 м) и Мир – Гарабаши (3500 м - 3847 м).

Сегодня на "Эльбрусе" остановлены канатные дороги Мир – Гарабаши, Мир-2 – Баштала и Баштала – Чиран. Также закрыта для катания горнолыжная трасса Гарабаши – Мир, сообщает в своем телеграм-канале администрация курорта.

"Закрыты в связи с погодными условиями (ветер свыше 15 м/с)", - говорится в публикации.

Канатные дороги Азау – Кругозор и Кругозор – Мир открыты для посетителей с 09.00 мск, отметила администрация "Эльбруса". "31 мая, горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" продолжается", - говорится в сообщении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Тырныаузе (административном центре Эльбрусского района) переменная облачность без осадков, скорость ветра 6 метров в секунду. В ночь на 1 июня ожидается слабый дождь, скорость ветра снизится до 5 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

6 декабря 2025 года состоялось официальное открытие горнолыжного сезона на "Эльбрусе". По случаю открытия на курорте запущена новая зона катания с двумя канатными дорогами, а в восточном секторе обустроены 5,2 километра новых трасс.

Напомним, в сентябре 2025 года в результате обрыва троса канатной дороги на горе Эльбрус погибли три человека, еще несколько человек получили травмы. По делу о гибели людей были задержаны и арестованы директор и главный инженер компании, обслуживающей канатную дорогу. В январе дело было передано в суд.

Также прокуратура подала в суд иски в интересах сыновей двух погибших мужчин. Один из потерпевших потребовал 10 миллионов рублей компенсации за гибель отца, второй - 15 миллионов рублей.

После того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. В 2025 году курорты Кабардино-Балкарии, по данным властей, посетили два миллиона туристов, турпоток вырос на 13,7%.

Приэльбрусье - зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
