Нальчане указали властям на проблему с ливневками

14 апреля 2024, 11:12

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После ливня с градом некоторые улицы Нальчика оказались подтоплены. Местные жители в соцсети заявили, что такая ситуация возникла из-за того, что строители во время работ не включают в проект ливневую канализацию. Они раскритиковали чиновников за проблему с подтоплением улиц.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 апреля в Нальчике прошел сильный ливень с градом, затопивший часть городских улиц. Для устранения последствий непогоды пришлось применять спецтехнику, сообщила глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Видео с последствиями непогоды в Нальчике сегодня ночью опубликовал Instagram*-паблик chp.nalchik. На кадрах показан лежащий на земле слой града, толщиной несколько десятков сантиметров, его лопатами убирают коммунальщики, а также сгребает трактор.

На 11.10 мск этот пост в Instagram*-паблике chp.nalchik, на который подписаны около 397 тысяч пользователей, набрал 1973 отметки "нравится" и 113 комментариев.

"Вольный Аул, улица Профсоюзная такая ситуация", – уточнила sveta.gutchi.

"Дороги отремонтировали и убрали все сливные трубы, итог шикарный", – сыронизировала asyutamaremshaova.

"Ну хотя бы теперь опомнятся и вернут сливную трубу на место", – считает romanmashtega.

"Взяли и сделали бы ливневый колодец", – отметил alexander051983.

"Водоотводные системы и сливы можно сказать напрочь отсутствуют в Нальчике", – написал пользователь fobos_t_90.

"Нормальных ливневок на ведущих улицах нет, трубы нет. А себе тоже денег нужно, поэтому это долго будет продолжаться", – заявил пользователь resnici07.

Пост о непогоде в Нальчике также был размещен сегодня в Instagram*-паблике patriot_kbr, на который подписаны около 396 тысяч пользователей. На 11.10 мск эта публикация набрала 52 отметки "нравится" и 37 комментариев.

"Все ливнёвки закатали асфальтом, кому они мешали?" – написал ruslantohow.

"На Таманской может такого потопа не было бы, если строящая заправка не решила убрать трубы для стока дождевой воды. Вопрос почему они это сделали? И кто им разрешил?" – спросил пользователь desper07_.

"Ливневки? Не, не слышали. Да кому они нужны?" – сыронизировал пользователь flora_ashkhot.

"Ливневки нужно срочно делать, везде", – подчеркнул besh.kris07.

"И где? Где ливнеки? Вы же отчитывались, что сделаны", – написал пользователь lill_slll.

На 11.10 мск на сайте администрации Нальчика нет комментариев относительно критики местных жителей за проблему с ливневой канализаций.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Нальчике умеренный дождь при температуре воздуха +15 градусов, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 15 апреля также ожидается умеренный дождь, температура воздуха понизится до +13, скорость ветра – до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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