Ливень с градом затопил улицы Нальчика

14 апреля 2024, 02:08

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В Нальчике прошел сильный ливень с градом, затопивший часть городских улиц. Для устранения последствий непогоды пришлось применять спецтехнику, сообщила глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Сильные ливневые дожди с градом и шквалистым ветром прошли в Кабардино-Балкарии вечером 13 апреля.

По данным Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии, из-за циклона местами были подтоплены низменные участки местности в Нальчике. Затоплены несколько домов на низменных участках в микрорайонах Вольный Аул и Дубки, а также участок автомобильной дороги по улице Таманской Дивизии, пишет "Коммерсант".

Глава республики Казбек Коков опубликовал видео последствия непогоды. На них видно, что улицы города буквально засыпаны градом, который пришлось расчищать бульдозерами. Проезжая часть залита водой. Ближе к ночи он опубликовал еще видео, на которых видно, что проезжие части расчищены и свободны для проезда.

О пострадавших и разрушения сообщений нет.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Нальчике ожидается умеренный дождь при температуре воздуха +15 градусов, скорость ветра 3 метров в секунду. В ночь на 15 апреля также будет умеренный дождь, температура воздуха снизится до +13, а ветер стихнет до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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