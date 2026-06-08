×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:04, 8 июня 2026

Генеральный директор ростовского завода осужден за миллиардные хищения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего генерального директора "Десятого подшипникового завода" Александра Дьяченко к трем годам и десяти месяцам колонии, признав его виновным в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа с ущербом 2,2 миллиарда рублей.

Как писал "Кавказский узел", в середине мая суд приговорил бывшего финансового директора "Десятого подшипникового завода" в Ростове-на-Дону Феликса Захарцова к четырем годам и трем месяцам колонии за хищение имущества.

В январе текущего года было завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора "Десятого подшипниковыого завода" Александра Дьяченко, собственников завода Алексея и Людмилы Кулешовых, бывшего директора по экономике и финансам Николая Борисова, начальника планово-экономического отдела предприятия Феликса Захарцова и Романа Волкова, обвиняемых в мошенничестве, а также бывшего начальника военного представительства Минобороны России Андрея Сухомлина, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ФСБ по Ростовской области.

По версии следствия, в 2020-2024 годах в рамках государственного оборонного заказа с заводом были заключены договоры на поставку подшипниковой продукции. Борисов, Дьяченко, Сухомлин, Кулешовы, Волков и Захарцов завышали стоимости и вносили заведомо ложные сведения в документы о поставках указанной продукции, в результате похитили свыше 2,2 млрд рублей, причинив государству и 16 предприятиям промышленности ущерб в особо крупном размере.

Александра Дьяченко судили отдельно от других обвиняемых, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. В прениях государственный обвинитель попросил назначить господину Дьяченко четыре года и восемь месяцев колонии общего режима, а также штраф 700 тысяч рублей и ограничение свободы на два года после освобождения, сообщает "Коммерсант".

Кроме того, прокурор заявил, что считает необходимым лишить подсудимого права занимать определенные должности в коммерческих организациях в течение трех лет после отбытия основного наказания.

Сторона защиты попросила назначить бывшему генеральному директору наказание, не связанное с лишением свободы.

В итоге суд назначил Александру Дьяченко три года десять месяцев колонии общего режима. Он признан виновным в мошенничестве .

"Кавказский узел" также писал, что в середине марта был задержан руководитель ростовского химкомбината за хищения на оборонзаказе. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями при изготовлении продукции, имеющей важное значение для военной операции.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
17:47, 8 июня 2026
Супруга заявила об очередном задержании азербайджанского журналиста Садыгова
16:56, 8 июня 2026
Суд в Карачаево-Черкесии продлил арест бывшему министру Дмитрию Бугаеву
08:37, 8 июня 2026
Курорт "Эльбрус" закрыт на техработы
03:35, 8 июня 2026
Пашинян заявил о победе "Гражданского договора"
02:40, 8 июня 2026
"Гражданский договор" остается лидером после подсчета 16% бюллетеней
01:55, 8 июня 2026
Нелегальная майнинг-ферма найдена в Дагестане
Все события дня
Новости
Людмила Борзило. Фото: Людмила Борзило / Rutube.ru
13:06, 8 июня 2026
Людмиле Борзило позволено вернуться домой после рождения ребенка
06:58, 7 июня 2026
Беспилотники сбиты в Ростовской области
05:59, 7 июня 2026
Уточнено число погибших в Азовском море граждан Азербайджана
08:18, 6 июня 2026
Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области
Последствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море. 5 июня 2026 г. Скриншот видео https://ria.ru/20260605/azerbaydzhan-2097024632.html
13:24, 5 июня 2026
Азербайджан сообщил о гибели пяти своих граждан при атаке на суда в Азовском море
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
16:03, 8 июня 2026
Пашинян Никол Владимирович
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
15:49, 8 июня 2026
Кочарян Роберт
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
15:46, 8 июня 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Рейтинги партий. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Предвыборные рейтинги партий Армении

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Последние записи в блогах
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Баннер "Процветающей Армении". Фото "Кавказского Узла
08 июня 2026, 15:01
Партия "Процветающая Армения" потеряла проходные 4% после уточнения итогов выборов

Жители астраханских Янго-Аула и Свободного поселка во время встречи с главой поселка. 6 июня 2026 г. Фото: Наиль Адельшинов https://vk.com/id368809974?z=photo368809974_457244728%2Fwall368809974_4309
08 июня 2026, 12:08
Астраханцы два года добиваются от властей решения проблемы с инфраструктурой

Подтопление в Нальчике. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DYfRF70sZts/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
08 июня 2026, 10:14
Нальчане указали властям на нерешенную проблему с ливневками

Выборы в Армении. 7 июня 2026 г. Скриншот видео https://www.1tv.ru/news/2026-06-07/544177
08 июня 2026, 09:17
Партия Никола Пашиняна победила на выборах в парламент Армении

Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Показать больше