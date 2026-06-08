Генеральный директор ростовского завода осужден за миллиардные хищения

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Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего генерального директора "Десятого подшипникового завода" Александра Дьяченко к трем годам и десяти месяцам колонии, признав его виновным в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа с ущербом 2,2 миллиарда рублей.

Как писал "Кавказский узел", в середине мая суд приговорил бывшего финансового директора "Десятого подшипникового завода" в Ростове-на-Дону Феликса Захарцова к четырем годам и трем месяцам колонии за хищение имущества.

В январе текущего года было завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора "Десятого подшипниковыого завода" Александра Дьяченко, собственников завода Алексея и Людмилы Кулешовых, бывшего директора по экономике и финансам Николая Борисова, начальника планово-экономического отдела предприятия Феликса Захарцова и Романа Волкова, обвиняемых в мошенничестве, а также бывшего начальника военного представительства Минобороны России Андрея Сухомлина, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ФСБ по Ростовской области.

По версии следствия, в 2020-2024 годах в рамках государственного оборонного заказа с заводом были заключены договоры на поставку подшипниковой продукции. Борисов, Дьяченко, Сухомлин, Кулешовы, Волков и Захарцов завышали стоимости и вносили заведомо ложные сведения в документы о поставках указанной продукции, в результате похитили свыше 2,2 млрд рублей, причинив государству и 16 предприятиям промышленности ущерб в особо крупном размере.

Александра Дьяченко судили отдельно от других обвиняемых, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. В прениях государственный обвинитель попросил назначить господину Дьяченко четыре года и восемь месяцев колонии общего режима, а также штраф 700 тысяч рублей и ограничение свободы на два года после освобождения, сообщает "Коммерсант".

Кроме того, прокурор заявил, что считает необходимым лишить подсудимого права занимать определенные должности в коммерческих организациях в течение трех лет после отбытия основного наказания.

Сторона защиты попросила назначить бывшему генеральному директору наказание, не связанное с лишением свободы.

В итоге суд назначил Александру Дьяченко три года десять месяцев колонии общего режима. Он признан виновным в мошенничестве 1 .

"Кавказский узел" также писал, что в середине марта был задержан руководитель ростовского химкомбината за хищения на оборонзаказе. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями при изготовлении продукции, имеющей важное значение для военной операции.