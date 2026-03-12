Руководитель ростовского химкомбината задержан за хищения на оборонзаказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один из руководителей комбината в Ростовской области подозревается в злоупотреблении полномочиями при изготовлении продукции, имеющей важное значение для военной операции.

Как писал "Кавказский узел", бывший генеральный директор "Десятого подшипникового завода" в Ростове-на-Дону Александр Дьяченко признал свою вину по делу о мошенничестве на 2,2 миллиарда рублей при выполнении гособоронзаказа.

Уголовное дело возбуждено в связи с нарушениями на комбинате "Каменский" в Ростовской области. "Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области вскрыты факты злоупотребления должностными полномочиями одним из руководителей ФКП "Комбинат "Каменский" в ходе выпуска предприятием продукции, особо востребованной в период проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении ведомства, которое цитирует «Интерфакс».

По данным следствия, фигуранты вносили недостоверные сведения в документы на изделия. О каком именно должностном лице комбината идет речь, в управлении ФСБ по Ростовской области не уточнили. По данным сервиса "Спарк", завод возглавляет Юлдаш Аташев.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285.4 УК (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа), предусматривающей наказание до восьми лет лишения свободы.

Согласно данным ТАСС, комбинат "Каменский" с 2006 года занимается производством оружия и боеприпасов, а также промышленных спиртов и химических жидкостей. Это градообразующее предприятие Каменска-Шахтинского.

"Кавказский узел" также писал, что в конце 2023 года бывший директор "Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М.Бериева" Юрий Грудинин был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорен к пяти годам колонии. По совокупности двух приговоров ему было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.