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17:47, 8 июня 2026

Супруга заявила об очередном задержании азербайджанского журналиста Садыгова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Севиндж Садыгова сообщила, что ее мужа увели неизвестные в масках и гражданской одежде.

Как писал "Кавказский узел", силовики не позволили Афгану Садыгову вылететь из Баку, он назвал это решение безосновательным. Супруга журналиста выразила опасение, что власти Азербайджана планируют возобновить его уголовное преследование.

28 февраля 2025 года ЕСПЧ запретил экстрадицию Афгана Садыгова из Грузии в Азербайджан до вынесения решения по существу дела. Однако 1 апреля Азербайджан приостановил уголовное преследование Садыгова и уведомил об этом Грузию, а 4 апреля Садыгов был задержан в Тбилиси по административному делу. На следующий день его депортировали из страны, передав сотрудникам Миграционной службы Азербайджана. Таким образом, силовики нашли формальный способ обойти запрет ЕСПЧ на экстрадицию Садыгова. В Азербайджане журналиста уведомили, что уголовное дело в отношении него прекращено, и освободили.

Жена азербайджанского журналиста Афгана Садыгова, Севиндж Садыгова, сообщила, что ее мужа увели неизвестные. По ее словам, они не были одеты в форму и носили маски. 

«4–5 человек в масках и штатской одежде ворвались туда, где находился Афган, и силой увели его», — написала Севиндж Садыгова на своей странице в Facebook*.

По ее словам, куда и по какой причине они увезли Афгана Садыгова мужа, не было дано никакой информации. 

Напомним, Афган Садыгов приехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 3 августа 2024 года Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции в связи с уголовным делом о вымогательстве. Журналист заявил о своей невиновности и рассказал, что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана". Семья Садыгова смогла покинуть Грузию.

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