Суд в Баку отказался освободить Афгана Садыгова

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Апелляционный суд в Баку отклонил жалобу на арест журналиста Афгана Садыгова, оставив его под стражей.

Как писал "Кавказский узел", генеральная прокуратура Азербайджана возобновила ранее прекращенное уголовное дело о вымогательстве в отношении азербайджанского журналиста Афгана Садыгова, суд 8 июня избрал ему меру пресечения в виде ареста.

28 февраля 2025 года ЕСПЧ запретил экстрадицию Афгана Садыгова из Грузии в Азербайджан до вынесения решения по существу дела. Тем не менее, 1 апреля Азербайджан приостановил уголовное преследование Садыгова и уведомил об этом Грузию, а 4 апреля Садыгов был задержан в Тбилиси по административному делу. На следующий день его депортировали из страны, передав сотрудникам Миграционной службы Азербайджана. Таким образом, силовики нашли формальный способ обойти запрет ЕСПЧ на экстрадицию Садыгова. В Азербайджане журналиста уведомили, что уголовное дело в отношении него прекращено, и освободили. Покинуть страну в тот период, пока дело было прекращено, Садыгову не позволили.

Бакинский апелляционный суд, рассмотревший жалобу на арест Афгана Садыгова, отказался удовлетворить требование защиты журналиста и освободить его из-под стражи. Об этом 18 июня сообщила супруга арестованного Севиндж Садыгова на своей странице в Facebook*.

Садыгова подчеркнула, что “не удивлена” решением суда, который оставил в силе арест ее мужа. Она выразила уверенность, что судья не был самостоятелен в этом решении, а следовал указаниям политического руководства страны. По мнению супруги, власти Азербайджана не намерены освобождать Афгана Садыгова, так как хотят добиться его смерти в заключении.

В августе 2024 году жена Афгана Садыгова назвала ложными обвинения, выдвинутые против ее мужа в Азербайджане. "Как же Афган смог совершить это "преступление", если с конца декабря прошлого года (2023 года) он в Грузии? Просто власти Азербайджана встревожились, что вдруг Афган из Грузии уедет в третью страну, и спешно сфабриковали уголовное дело. Его наказывают за то, что он не молчит о несправедливости, произволе, беззаконии. Афган и в Грузии не молчал, продолжал критику властей Азербайджана в социальных сетях", - сказала Севиндж Садыгова в эфире на своей странице в Facebook*.

На своей странице Садыгова также опубликовала фотографии с пикетов грузинских активистов, которые выходят на улицу с плакатами “Свободу Афгану Садыгову”.

Садыгов лично знаком многим участникам протестов на проспекте Руставели - во время своего пребывания в Грузии журналист регулярно поддерживал ежедневные демонстрации. Он несколько раз отбывал административные аресты за участие в протестах и был приговорен к множеству штрафов на крупную сумму. После его выдворения протестующие выходили к парламенту под лозунгом: "Солидарность с Афганом".

Незадолго до депортации из Грузии, 31 марта, Афган Садыгов в очередной раз сжег на проспекте Руставели фотографию основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. До этого, на акции 23 февраля, Садыгов сжег фотографии Бидзины Иванишвили, Владимира Путина и Кремля, а также снимок танка с российским флагом.