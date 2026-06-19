×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:46, 19 июня 2026

Суд в Баку отказался освободить Афгана Садыгова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд в Баку отклонил жалобу на арест журналиста Афгана Садыгова, оставив его под стражей. 

Как писал "Кавказский узел", генеральная прокуратура Азербайджана возобновила ранее прекращенное уголовное дело о вымогательстве в отношении азербайджанского журналиста Афгана Садыгова, суд 8 июня избрал ему меру пресечения в виде ареста. 

28 февраля 2025 года ЕСПЧ запретил экстрадицию Афгана Садыгова из Грузии в Азербайджан до вынесения решения по существу дела. Тем не менее, 1 апреля Азербайджан приостановил уголовное преследование Садыгова и уведомил об этом Грузию, а 4 апреля Садыгов был задержан в Тбилиси по административному делу. На следующий день его депортировали из страны, передав сотрудникам Миграционной службы Азербайджана. Таким образом, силовики нашли формальный способ обойти запрет ЕСПЧ на экстрадицию Садыгова. В Азербайджане журналиста уведомили, что уголовное дело в отношении него прекращено, и освободили. Покинуть страну в тот период, пока дело было прекращено, Садыгову не позволили. 

Бакинский апелляционный суд, рассмотревший жалобу на арест Афгана Садыгова, отказался удовлетворить требование защиты журналиста и освободить его из-под стражи. Об этом 18 июня сообщила супруга арестованного Севиндж Садыгова на своей странице в Facebook*. 

Садыгова подчеркнула, что “не удивлена” решением суда, который оставил в силе арест ее мужа. Она выразила уверенность, что судья не был самостоятелен в этом решении, а следовал указаниям политического руководства страны. По мнению супруги, власти Азербайджана не намерены освобождать Афгана Садыгова, так как хотят добиться его смерти в заключении. 

В августе 2024 году жена Афгана Садыгова назвала ложными обвинения, выдвинутые против ее мужа в Азербайджане. "Как же Афган смог совершить это "преступление", если с конца декабря прошлого года (2023 года) он в Грузии? Просто власти Азербайджана встревожились, что вдруг Афган из Грузии уедет в третью страну, и спешно сфабриковали уголовное дело. Его наказывают за то, что он не молчит о несправедливости, произволе, беззаконии. Афган и в Грузии не молчал, продолжал критику властей Азербайджана в социальных сетях", - сказала Севиндж Садыгова в эфире на своей странице в Facebook*.

На своей странице Садыгова также опубликовала фотографии с пикетов грузинских активистов, которые выходят на улицу с плакатами “Свободу Афгану Садыгову”.

Садыгов лично знаком многим участникам протестов на проспекте Руставели - во время своего пребывания в Грузии журналист регулярно поддерживал ежедневные демонстрации. Он несколько раз отбывал административные аресты за участие в протестах и был приговорен к множеству штрафов на крупную сумму. После его выдворения протестующие выходили к парламенту под лозунгом: "Солидарность с Афганом". 

Незадолго до депортации из Грузии, 31 марта, Афган Садыгов в очередной раз сжег на проспекте Руставели фотографию основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. До этого, на акции 23 февраля, Садыгов сжег фотографии Бидзины Иванишвили, Владимира Путина и Кремля, а также снимок танка с российским флагом.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
События
20:52, 18 июня 2026
Артур Осипян подал иск против Никола Пашиняна
20:32, 18 июня 2026
Дело жителя Ростовской области о двух терактах дошло до суда
17:57, 18 июня 2026
Пять бойцов из Дагестана убиты в боевых действиях на Украине
14:11, 18 июня 2026
Боец из Ставропольского края убит в зоне СВО
21:17, 17 июня 2026
Чемпион мира по боксу Исраэл Акопкохян прекратил голодовку
20:00, 17 июня 2026
Суд взыскал с бывшего министра Карачаево-Черкесии более трех миллионов рублей
Все события дня
Новости
Поезд Баку-Тбилиси-Баку. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19:27, 16 июня 2026
Железнодорожное сообщение Баку-Тбилиси-Баку остается недоступным для большинства пассажиров
Участница акции в Тбилиси с портретом Афгана Садыгова. Фото: Khatia Kakhidze / Publika
22:48, 8 июня 2026
Активисты в Тбилиси отреагировали на задержание Садыгова
Севиндж Садыгов. Фото: https://accentnews.ge/
17:47, 8 июня 2026
Супруга заявила об очередном задержании азербайджанского журналиста Садыгова
Карьер горнодобывающей компании. Фото: News.am
03:55, 30 мая 2026
Аналитики оценили запасы редкоземельных элементов на Южном Кавказе
Поезд Баку - Тбилиси - Баку. 26 мая 2026 г. Фото: https://media.az/society/passazhirskij-poezd-baku-tbilisi-baku-otpravilsya-v-rejs
12:15, 26 мая 2026
Движение поездов между Баку и Тбилиси возобновлено после шестилетнего перерыва
Персоналии
Айшат Кадырова. Фото https://grozny.tv/news/society/63632
11:00, 18 июня 2026
Айшат Кадырова
Юрий Слюсарь Фото https://t.me/uac_ru/2262
14:30, 17 июня 2026
Слюсарь Юрий Борисович
Роберт Кочерян. Скриншот https://robertkocharyan.am/
11:00, 17 июня 2026
Кочарян Роберт
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Арестованные журналисты Abzas Media.Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Последние записи в блогах
Фото
20:22, 15 июня 2026
Ветер с Апшерона
2
Азербайджан защитит Армению? Почему нет?
Фото
08:54, 10 июня 2026
Ветер с Апшерона
И у армян есть чему поучиться
Фото
09:33, 7 июня 2026
Ветер с Апшерона
12
Армянские выборы интереснее футбольного чемпионата
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Ketevan Khutsishvili / Netgazeti
18 июня 2026, 21:51
Протестующие у парламента Грузии потребовали освободить политзаключенных

Скрепецкий и убийца. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
18 июня 2026, 20:06
Источники назвали чеченцем задержанного по делу об убийстве Скрепецкого

Задержание подозреваемого в убийстве Скрепецкого. Фото: https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/278307,Podejrzewany-o-udzial-w-zabojstwie-Rosjanina-w-Bialej-Podlaskiej-zatrzymany.html
18 июня 2026, 13:11
Задержан подозреваемый в убийстве художника Скрепецкого

Асеф Ахмедов. Фото: https://jam-news.net/
18 июня 2026, 02:51
Азербайджанский активист Ахмедов приговорен к длительному сроку

«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Показать больше