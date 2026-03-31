×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:59, 31 марта 2026

Участники протестов в Тбилиси отметили годовщину референдума о независимости Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты в Тбилиси в 489-й день протестов организовали шествие солидарности в годовщину референдума о восстановлении независимости Грузии. 

Как писал "Кавказский узел", 30 марта сторонники евроинтеграции Грузии в 488-й день подряд вышли с протестом к зданию парламента на проспекте Руставели. 

Акция протеста с требованием вернуть Грузию на путь евроинтеграции, освободить всех политзаключенных и провести новые парламентские выборы состоялась сегодня у здания парламента в Тбилиси в 489-й день подряд. 

Участники непрерывного протеста на проспекте Руставели вечером 31 марта провели символическое шествие солидарности парламента до пантеона на горе Мтацминда. Таким образом они отметили 35-ю годовщину референдума о восстановлении независимости Грузии, состоявшегося 31 марта 1991 года. 

“Шествие завершилось в пантеоне на Мтацминде, где собравшиеся зажгли свечи у могилы первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия и почтили его память”, - передает Tbilisi_life. 

Среди плакатов протестующих у парламента сегодня был плакат с цитатой Звиада Гамсахурдия: “Независимость - это спасение морали нации, а значит и самой нации". Также собравшиеся держали плакаты со словами “За Грузию”, “Революция” и “Наша победа неизбежна”. 

Азербайджанский журналист Афган Садыгов, регулярно участвующий в акциях у парламента Грузии, сегодня вновь сжег на проспекте Руставели фотографию основателя “Грузинской мечты” Бидзины Иванишвили, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Афган Садыгов осенью 2025 года он несколько раз отбывал административные аресты за участие в протестах на Руставели и был приговорен к множеству штрафов на крупную сумму. Он сжигал портреты Бидзины Иванишвили и Владимира Путина во время акции 17 октября, после чего был арестован. Отбыв арест, Садыгов пришел на акцию 11 ноября и во второй раз сжег портреты Путина и Иванишвили. 13 января он сжег на акции у парламента изображение Ираклия Кобахидзе. На акции 23 февраля Садыгов сжег фотографии Бидзины Иванишвили, Владимира Путина и Кремля, а также снимок танка с российским флагом. 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Персоналии
Справочник
Последние записи в блогах
Фото
Все блоги
Аналитика
Темы дня
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Показать больше