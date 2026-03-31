Участники протестов в Тбилиси отметили годовщину референдума о независимости Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты в Тбилиси в 489-й день протестов организовали шествие солидарности в годовщину референдума о восстановлении независимости Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 30 марта сторонники евроинтеграции Грузии в 488-й день подряд вышли с протестом к зданию парламента на проспекте Руставели.

Акция протеста с требованием вернуть Грузию на путь евроинтеграции, освободить всех политзаключенных и провести новые парламентские выборы состоялась сегодня у здания парламента в Тбилиси в 489-й день подряд.

Участники непрерывного протеста на проспекте Руставели вечером 31 марта провели символическое шествие солидарности парламента до пантеона на горе Мтацминда. Таким образом они отметили 35-ю годовщину референдума о восстановлении независимости Грузии, состоявшегося 31 марта 1991 года.

“Шествие завершилось в пантеоне на Мтацминде, где собравшиеся зажгли свечи у могилы первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия и почтили его память”, - передает Tbilisi_life.

Среди плакатов протестующих у парламента сегодня был плакат с цитатой Звиада Гамсахурдия: “Независимость - это спасение морали нации, а значит и самой нации". Также собравшиеся держали плакаты со словами “За Грузию”, “Революция” и “Наша победа неизбежна”.

Азербайджанский журналист Афган Садыгов, регулярно участвующий в акциях у парламента Грузии, сегодня вновь сжег на проспекте Руставели фотографию основателя “Грузинской мечты” Бидзины Иванишвили, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Афган Садыгов осенью 2025 года он несколько раз отбывал административные аресты за участие в протестах на Руставели и был приговорен к множеству штрафов на крупную сумму. Он сжигал портреты Бидзины Иванишвили и Владимира Путина во время акции 17 октября, после чего был арестован. Отбыв арест, Садыгов пришел на акцию 11 ноября и во второй раз сжег портреты Путина и Иванишвили. 13 января он сжег на акции у парламента изображение Ираклия Кобахидзе. На акции 23 февраля Садыгов сжег фотографии Бидзины Иванишвили, Владимира Путина и Кремля, а также снимок танка с российским флагом.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".