Участники протестов в Тбилиси отметили годовщину референдума о независимости Грузии
Активисты в Тбилиси в 489-й день протестов организовали шествие солидарности в годовщину референдума о восстановлении независимости Грузии.
Как писал "Кавказский узел", 30 марта сторонники евроинтеграции Грузии в 488-й день подряд вышли с протестом к зданию парламента на проспекте Руставели.
Акция протеста с требованием вернуть Грузию на путь евроинтеграции, освободить всех политзаключенных и провести новые парламентские выборы состоялась сегодня у здания парламента в Тбилиси в 489-й день подряд.
Участники непрерывного протеста на проспекте Руставели вечером 31 марта провели символическое шествие солидарности парламента до пантеона на горе Мтацминда. Таким образом они отметили 35-ю годовщину референдума о восстановлении независимости Грузии, состоявшегося 31 марта 1991 года.
“Шествие завершилось в пантеоне на Мтацминде, где собравшиеся зажгли свечи у могилы первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия и почтили его память”, - передает Tbilisi_life.
Среди плакатов протестующих у парламента сегодня был плакат с цитатой Звиада Гамсахурдия: “Независимость - это спасение морали нации, а значит и самой нации". Также собравшиеся держали плакаты со словами “За Грузию”, “Революция” и “Наша победа неизбежна”.
Азербайджанский журналист Афган Садыгов, регулярно участвующий в акциях у парламента Грузии, сегодня вновь сжег на проспекте Руставели фотографию основателя “Грузинской мечты” Бидзины Иванишвили, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.
Афган Садыгов осенью 2025 года он несколько раз отбывал административные аресты за участие в протестах на Руставели и был приговорен к множеству штрафов на крупную сумму. Он сжигал портреты Бидзины Иванишвили и Владимира Путина во время акции 17 октября, после чего был арестован. Отбыв арест, Садыгов пришел на акцию 11 ноября и во второй раз сжег портреты Путина и Иванишвили. 13 января он сжег на акции у парламента изображение Ираклия Кобахидзе. На акции 23 февраля Садыгов сжег фотографии Бидзины Иванишвили, Владимира Путина и Кремля, а также снимок танка с российским флагом.
Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.