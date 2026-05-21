Суд в Тбилиси приговорил к заключению оппозиционера Левана Хабеишвили

Тбилисский городской суд приговорил бывшего председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили к двум с половиной годам лишения свободы по делу о саботаже.

Как писал "Кавказский узел", в конце ноября 2025 года участники акции около Генпрокуратуры Грузии потребовали отменить председателю политсовета "Единого национального движения" Левану Хабеишвили ограничения на свидания, переписку и телефонные разговоры, чтобы находящийся в заключении политик мог общаться с членами семьи и малолетними детьми.

Один из лидеров "Единого национального движения" Леван Хабеишвили был задержан по статье о взятке, поводом стало вознаграждение, которое он обещал силовикам, отказавшимся выполнять приказы власти. Хабеишвили был отправлен под арест, политику помимо статьи о взятке добавили обвинение в призывах к свержению власти.

Изначально Хабеишвили обвиняли в обещании денежного вознаграждения чиновникам в качестве взятки и призывах к свержению государственной власти. Санкции статей предусматривали до семи лет тюрьмы, однако суд переквалифицировал эпизод со взяткой на часть 1 статьи 318 УК Грузии - саботаж, то есть воспрепятствование нормальному функционированию государственных структур в целях ослабления Грузии.

Поводом для уголовного преследования стал телеэфир, в котором политик пообещал выплатить по 200 тысяч долларов силовикам, которые откажутся выполнять приказы или предоставят информацию, связанную со служебной деятельностью.

Вместе с Хабеишвили в сентябре 2025 года задержали бывшего генерального прокурора Грузии Муртаза Зоделава. Ему вменили воспрепятствование осуществлению расследования. По версии следствия, он спрятал мобильный телефон Хабеишвили, который оперативники намеревались изъять.

Защита Хабеишвили называла обвинение абсурдным и настаивала на отсутствии в действиях оппозиционера состава уголовного преступления. Суд эти доводы не принял. В итоге Тбилисский городской суд приговорил Левана Хабеишвили к двум с половиной годам лишения свободы, а Муртаза Зоделаву - к девяти месяцам лишения свободы.

Ни Зоделава, ни Хабеишвили на объявлении вердикта не присутствовали.

На данный момент Зоделава уже отбывает наказание по другому делу. 7 мая суд приговорил его к семи годам тюрьмы за организацию протестной акции, завершившейся попыткой штурма президентского дворца в октябре 2025 года.

4 октября 2025 года, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца. Пять лидеров акции протеста - оперный певец Паата Бурчуладзе, генсек партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе, бывший замначальника Генштаба вооруженных сил Грузии, полковник Лаша Беридзе, а также активисты "Единого национального движения" Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе - были арестованы по обвинению в организации группового насилия, призывах к свержению власти и попытке захвата дворца президента.

В "Нацдвижении" связывали задержание однопартийцев с подготовкой к протестной акции 4 октября - в день местных выборов, которые ЕНД и их союзники бойкотировали. Сам Хабеишвили позиционировал митинг, как начало "мирной революции" и "день освобождения Грузии".

Сам Леван Хабеишвили прокомментировал приговор в письме, который опубликовал телеканал Pirveli.

Как пишет политик, "единственное, что стоит между народом и победой, - это страх, который разжигает Иванишвили, но бояться не стоит". Лидер оппозиции призвал к консолидации и единству.

"Я не собираюсь жаловаться, несмотря на мучения, сопровождающие меня каждую минуту, проведенную в одиночной камере. Настоящих диссидентов приговорили к 7 годам, студенты сидят в тюрьме, поэтому сдаваться - преступление. Между нами и победой стоит страх, который Иванишвили разжигает все сильнее с каждой секундой. Мы будем в руках бандитов, пока не наберемся смелости и не перейдем в наступление. Наступление означает протест 100 тысяч человек", - пишет Хабеишвили.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

С 6 ноября силовики не позволяют участникам проевропейских акций протеста перекрыть движение по проспекту Руставели, выставляя живую стену из полицейских вдоль проезжей части у парламента Грузии. До 6 ноября 2025 года демонстранты перекрывали движение по проспекту Руставели в течение 343 дней подряд. С тех пор как силовики препятствуют выходу протестующих на проезжую часть, активисты проводят ежедневные шествия.