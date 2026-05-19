Кавказский узел

16:57, 19 мая 2026

Спецслужбы Грузии заявили о задержании троих участников ИГ*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Трое граждан Грузии, причастных к террористической организации "Исламское государство"*, задержаны в Панкисском ущелье. 

Панкиси – бедный регион Грузии, где живут чеченцы-кистинцы. В последние десятилетия у него сложилась сомнительная репутация закрытого убежища террористов, говорится в материале "Панкиси: почему кистинцы не верят властям Грузии и Кадырову". 

Трое граждан Грузии, причастных к деятельности террористической организации “Исламское государство”*, задержаны в Панкисском ущелье. При обыске у них были изъяты оружие, боеприпасы и взрывчатка, сообщила сегодня Служба госбезопасности Грузии. 

По информации ведомства, задержанные занимались пропагандой идеологии и пытались боевиков создать в Панкисском ущелье “так называемый джамаат”, вовлекая в террористическую деятельность новых людей. С этой целью они организовывали конспиративные встречи, заявил на брифинге первый заместитель главы СГБ Грузии Лаша Маградзе. 

Спецоперация по задержанию подозреваемых проходила ночью в селах Омало, Биркиани и Джоколо. Помимо оружия, боеприпасов и взрывчатки, у подозреваемых также изъяли компьютеры, мобильные телефоны, электронные носители информации, флаг ИГ* и другие предметы с символикой террористической организации. 

По данным спецслужбы, задержанные получали некие указания с территории другого государства, информирует “Грузия Онлайн”. Имена задержанных велдомство пока не называет.

Расследование ведется по статьям об участии иностранной террористической организации и о незаконном обороте оружия (статьи 328 и 236 УК Грузии). Они предусматривают от 10 до 17 лет лишения свободы, отмечает информагентство “Новости Грузия”. 

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре 2025 года Тбилисский городской суд приговорил к 13 годам тюрьмы гражданина Грузии, который состоял в "Исламском государстве"*.

В августе 2023 года к 12 годам заключения по аналогичному обвинению был приговорен уроженец Панкисского ущелья Цискара Тохосашвили, известный как Эмир Иса. Его брат, Цезарь Тохосашвили, известный в "Исламском государстве"* под именем Аль Бара Шишани, был осужден ранее и также отбывает наказание в Грузии. Братья Тохосашвили родом из села Омало. Приставка "аш-Шишани" в именах воевавших в Сирии выходцев из Панкиси указывает на их происхождение (чеченцы-кистинцы), в переводе с арабского она означает "чеченец", говорится в материале "Кавказского узла" "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*".

"Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Дорога домой: на Кавказ после ИГ*", "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* террористическая организация, запрещенная в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
