Участники марша в Тбилиси призвали освободить Паату Бурчуладзе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 535-й день ежедневных протестов участники марша в Тбилиси потребовали освободить осужденных участников протестов, в том числе оперного певца Паату Бурчуладзе.

Как писал "Кавказский узел", в 534-й день протестов активисты провели у станции метро в Тбилиси пикет с требованием освободить политзаключенных. Участники собрания у парламента Грузии поддержали требование о закупке лекарств для детей с синдромом Дюшенна.

7 мая Тбилисский городской суд приговорил к длительным срокам заключения организаторов и участников протестной акции, прошедшей 4 октября 2026 года - в день муниципальных выборов, которая завершилась попыткой штурма президентского дворца. Среди осужденных - 71-летний оперный певец Паата Бурчуладзе, который приговорен к семи годам заключения. Защита назвала приговор политически мотивированным.

От филармонии в направлении парламента прошел протестный марш. Сегодняшний лозунг традиционного субботнего марша: "Свободу узникам совести, свободу Паате Бурчуладзе".

В марше принимают участие члены семей, друзья задержанных во время акций и другие граждане. Они несут баннеры с требованиями освобождения задержанных. Участники марша также несут флаги Грузии и Евросоюза. Они пройдут маршем к зданию парламента,.

"Сегодня в Грузии две линии фронта: одна - проспект Руставели, другая - тюрьма. Они укрепляют друг друга и сражаются плечом к плечу", - пишет Паата Бурчуладзе в письме, отправленном из тюрьмы, которое было зачитано на митинге у здания парламента.

"Победа неизбежна и обязательно придет в Грузию!" - приводит его слова телекомпания Pirveli.

До этого участники марша присоединились к родителям детей с синдромом Дюшенна у здания администрации в знак солидарности. Участники марша скандировали: "Дайте детям лекарства!"

Родители детей с миодистрофией Дюшенна уже 27 день проводят акцию с требованием обеспечить современное лечение детей.

"Завтра отмечают День Святости семьи. Будет сделано много громких заявлений о том, насколько семья ценна для грузинской традиции, ценностей. В это время есть дети и родители, которые не спят допоздна. Уже четвертую неделю, скоро месяц. С завтрашними решениями об обращении и жизни этих детей станет ясно, являются ли эти громкие высказывания просто тостами и сказкамии, или для тех, кто принимает решения, и чиновников, семья и дети что-то значат", - приводит Publika слова активистки Эсмы Гумеридзе.

Сегодня 535-й день ежедневных протестов, отмечает издание.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".