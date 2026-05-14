23:58, 14 мая 2026

Участники протестов на проспекте Руставели подверглись новым арестам

Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Мариам Кавшбая / Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 533-й день непрерывных протестов в Тбилиси суд назначил административные аресты еще двум участникам акций на проспекте Руставели – бывшему госминистру по вопросам европейской интеграции Алекси Петриашвили и студентке Натии Челидзе. 

Как писал "Кавказский узел", 13 мая, в 532-й день непрерывных протестов, участники акции на проспекте Руставели выразили поддержку арестованным активистам и потребовали освободить их. 

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами Евросоюза сегодня вечером собрались на пешеходной части проспекта Руставели у парламента в 533-й вечер подряд. 

Протестующие держали плакаты с обвинениями в адрес представителей “Грузинской мечты”: “Дети без лекарств, студенты в тюрьме, это и есть коцовский мир?” и “Коц – это не партийная принадлежность, это ментальное состояние, которое трудно лечится”.

Родители детей с мышечной дистрофией Дюшенна с 20 апреля ночуют у правительственной канцелярии, требуя закупить современные лекарства для терапии этого заболевания. Участники акций у парламента поддерживают их требования. По данным организации "Вместе боремся с дистрофией Дюшенна", в Грузии около 100 детей с этим диагнозом. За последнее время умерли трое из них, одна из последних смертей произошла в начале марта, отмечает Tbilisi_life. 

 Также активисты держали плакаты “Вместе к победе, марш 26 мая”, “У борьбы всегда есть смысл”, “Победа за народом”, “Победа близка” и “В этой стране полицейский – нарушитель”, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*. 

Тбилисский городской суд сегодня назначил административные аресты еще двум участникам акций протеста, которых полиция обвинила в блокировании тротуара. Бывший государственный министр по вопросам европейской интеграции Алекси (Бука) Петриашвили получил трое суток ареста, а студентке Натии Челидзе суд назначил арест на двое суток.

Дело Петриашвили касалось акции протеста 17 декабря. Сам бывший министр назвал “комичным” обвинение в стоянии на тротуаре и препятствовании движению пешеходов. В суде он заявил, что видео с акции не доказывает правонарушения, так как люди свободно передвигались вокруг него, передает “Новости Грузия”. 

"Я по натуре очень законопослушный человек. К сожалению, это не отражается на штрафах за последнее время. На видео нет никаких признаков того, что кто-то был стеснен [на тротуаре]. (...) Этот закон совершенно аномальный. Он полностью противоречит Конституции Грузии. Именно такими законами обусловлен протест граждан. У нас есть право мирно выражать протест”, – заявил Алекси Петриашвили на заседании. 

Натия Челидзе была обвинена в блокировке тротуара у парламента во время акции протеста 31 января. Также сегодня было рассмотрено аналогичное административное дело Сандро Сехниашвили, который участвовал в акции у парламента 7 февраля, – в его случае суд ограничился устным замечанием, указывает Tbilisi_life.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

