Цискара Тохосашвили приговорен к 12 годам заключения

16 августа 2023, 03:45

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Уроженец Панкисского ущелья Цискара Тохосашвили, известный как Эмир Иса, признан виновным в причастности к "Исламскому государству"* и приговорен к 12 годам лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 8 декабря 2022 года силовики рапортовали о задержании в Тбилиси уроженца Панкисского ущелья Цискары Тохосашвили, известного как Эмир Иса. Следствие его считает руководителем одного из подразделений ИГ*.

Тбилисский городской суд приговорил 15 августа к 12 годам лишения свободы Цискару Тохосашвили, признав его виновным в причастности к "Исламскому государству"*.

По данным суда, Тохосашвили участвовал в вооруженных действиях "Исламского государства"* под псевдонимом Эмир Иса. Слушание по делу под грифом "секретно" длилось восемь месяцев. Тохосашвили отрицает практически все обвинения, но подтверждает, что бывал в Сирии.

Братья Тохосашвили родом из села Омало Панкисского ущелья Грузии, где проживают этнические чеченцы-кистинцы, пишет "Рустави-2".

Ранее "Кавказский узел" также писал, что брат Тохосашвили Цезарь был в 2019 году задержан Службой безопасности Украины в Киеве. По данным Службы госбезопасности Грузии Цезарь Тохосашвили под псевдонимом Аль Бара Шишани воевал в Сирии на стороне ИГ*, был заместителем амира ИГ* Умара аш-Шишани и разыскивался по линии Интерпола.

Приставка "аш-Шишани" в именах воюющих в Сирии выходцев из Панкиси указывает на их происхождение (чеченцы-кистинцы), в переводе с арабского она означает "чеченец", говорится в материале "Кавказского узла" "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" также размещена биографическая справка о Тархане Батирашвили (Абу Умаре аш-Шишани), а в разделе "Справочник" - статья о кистинцах.

"Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Дорога домой: на Кавказ после ИГ*", "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа. В разделе "Справочник" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

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* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России судом.

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