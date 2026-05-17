×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:24, 17 мая 2026

Участники шествия в Тбилиси потребовали обеспечить лечение детей-инвалидов

Участники шествия в Тбилиси. Скриншот фото Publika от 17.05.26, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1760588758674000&set=pcb.1760588888673987 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шествие с требованием обеспечить современное лечение детей с миодистрофией Дюшенна прошло сегодня в Тбилиси. 

Как писал "Кавказский узел",  15 мая, в 534-й день протестов активисты провели у станции метро в Тбилиси пикет с требованием освободить политзаключенных. Участники собрания у парламента Грузии поддержали требование о закупке лекарств для детей с синдромом Дюшенна. Аналогичные требования звучали и на акции 16 мая, в 535-й день ежедневных акций.

Протестное шествие с требованиями к властям обеспечить лекарствами детей с миодистрофией Дюшенна от памятника Руставели до Канцелярии (Администрации правительства) прошло сегодня в Тбилиси, пишет Tbilisi Life.

Родители детей и активисты, поддерживающие их требования, прошли маршем по улицам города, в руках они держали красные воздушные шары и значки с их изображением. Шествие проходило по проезжей части, среди его участников были и дети, в том числе в инвалидных колясках, следует из фотографий, размещенных изданием Publika.

Сегодня они также встретились с участниками шествия, проходившего по случаю Дня святости семьи на площади Свободы, и попросили священнослужителей, возглавляющих шествие, о помощи и благословении.

После этого митрополит Ванский и Багдатский Антон Булухия заявил, что как только состоится первый Синод, будут подняты все вопросы, в том числе лекарств.

«Мы поставим все вопросы, начнём методологически обсуждать все темы — вопросы лекарств для детей, помилований, заключений. Конечно, всё это будет рассмотрено», — приводит его слова "Интерпрессньюс".

Уже двадцать восемь дней родители пациентов, страдающих мышечной дистрофией Дюшенна, проводят непрерывные митинги, требуя лекарств, и ночуют перед зданиями правительственной администрации, говорится в публикации.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Участники марша в Тбилиси. Скриншот фото Publika от 16.05.26, https://www.facebook.com/photo?fbid=1759768858755990&set=pcb.1759768995422643 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)
23:05, 16 мая 2026
Участники марша в Тбилиси призвали освободить Паату Бурчуладзе
23:59, 15 мая 2026
Протестующие в Тбилиси потребовали освободить политзаключенных
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Мариам Кавшбая / Publika
23:58, 14 мая 2026
Участники протестов на проспекте Руставели подверглись новым арестам
Стоп-кадр: "Европарламент отозвал аккредитацию у трех грузинских телеканалов. Фото: Publika.ge / https://publika.ge/ra-weria-saqartvelos-shesakheb-evroparlamentis-25-punqtian-rezoluciashi/
20:10, 14 мая 2026
Власти Грузии обвинили враждебные силы в отзыве аккредитации в Европарламенте у трех телеканалов
Стоп-кадр: "Участники акции в Тбилиси в 532-й день непрерывных протестов". Фото: MO SE / Facebook
22:49, 13 мая 2026
Участники акции в Тбилиси поддержали арестованную активистку Гелашвили
Персоналии
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
16:48, 15 мая 2026
Кочарян Роберт
Тофик Ягублу. Фото: Голос Америки, источник - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tofig_Yagublu_via_VOA.jpg, лицензия - Public Domain Mark 1.0
11:49, 15 мая 2026
Тофиг Рашид оглу Ягублу
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
17:04, 14 мая 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Паломничество в Мекку (хадж) . Фото: Bilal Randeree https://www.flickr.com Хадж

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
18:02, 28 апреля 2026
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Наши в Батуми
Фото
09:47, 26 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Причина фотографии
Фото
11:44, 9 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Последствия потопа
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Логотип "Башни"*. Скриншот / Telegram
15 мая 2026, 20:48
Минюст объявил иноагентом Telegram-канал о Кавказе

Пляж в Анапе. 12 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/16021
15 мая 2026, 18:06
Роспотребнадзор опроверг запрет на публикацию данных о состоянии пляжей Анапы

Уборка пляжа в Туапсинском округе. Фото: https://t.me/opershtab23/15809
15 мая 2026, 13:16
Продукты и помощь требуются волонтерам на пляжах Туапсе

Ребенок. Фото: congerdesign / Pixabay
14 мая 2026, 22:44
Заведующая детсадом в Махачкале уволена после травмирования ребенка

Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Показать больше