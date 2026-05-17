Участники шествия в Тбилиси потребовали обеспечить лечение детей-инвалидов

Шествие с требованием обеспечить современное лечение детей с миодистрофией Дюшенна прошло сегодня в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 15 мая, в 534-й день протестов активисты провели у станции метро в Тбилиси пикет с требованием освободить политзаключенных. Участники собрания у парламента Грузии поддержали требование о закупке лекарств для детей с синдромом Дюшенна. Аналогичные требования звучали и на акции 16 мая, в 535-й день ежедневных акций.

Протестное шествие с требованиями к властям обеспечить лекарствами детей с миодистрофией Дюшенна от памятника Руставели до Канцелярии (Администрации правительства) прошло сегодня в Тбилиси, пишет Tbilisi Life.

Родители детей и активисты, поддерживающие их требования, прошли маршем по улицам города, в руках они держали красные воздушные шары и значки с их изображением. Шествие проходило по проезжей части, среди его участников были и дети, в том числе в инвалидных колясках, следует из фотографий, размещенных изданием Publika.

Сегодня они также встретились с участниками шествия, проходившего по случаю Дня святости семьи на площади Свободы, и попросили священнослужителей, возглавляющих шествие, о помощи и благословении.

После этого митрополит Ванский и Багдатский Антон Булухия заявил, что как только состоится первый Синод, будут подняты все вопросы, в том числе лекарств.

«Мы поставим все вопросы, начнём методологически обсуждать все темы — вопросы лекарств для детей, помилований, заключений. Конечно, всё это будет рассмотрено», — приводит его слова "Интерпрессньюс".

Уже двадцать восемь дней родители пациентов, страдающих мышечной дистрофией Дюшенна, проводят непрерывные митинги, требуя лекарств, и ночуют перед зданиями правительственной администрации, говорится в публикации.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".