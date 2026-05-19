Участники акции на Руставели выразили солидарность с Нанукой Жоржолиани

Демонстранты, собравшиеся у здания парламента в Тбилиси в 538-й день протестов, поддержали журналистку Нануку Жоржолиани, арестованную на трое суток по административной статье о блокировке тротуара во время акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая, в 537-й день ежедневных протестов, активисты на проспекте Руставели выступили против плана "Грузинской мечты" создать специальный орган для контроля за выражением мнений в публичном пространстве. Сегодня Тбилисский городской суд арестовал телеведущую и основательницу "Фонда Нануки" Нануку Жоржолиани на трое суток за блокировку тротуара во время акции протеста.

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами ЕС сегодня собрались под стенами парламента на проспекте Руставели в 538-й вечер подряд.

Активисты и родственники политических заключенных выступили с неизменными требованиями освободить всех арестованных за участие в протестах. Среди лозунгов, с которыми демонстранты вышли на ежедневный протест, было традиционное "Уходите", обращенное к "Грузинской мечте", следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Собравшиеся выразили солидарность с Нанукой Жоржолиани, назвав ее арест попыткой запугать всех протестующих. “С Нанукой ничего не случится три дня, она очень сильная девушка, она это выдержит”, – заявила Нани Цулайя, мать узника совести Георгия Миндадзе.

”Это попытка запугивания, нам говорят: “Смотрите, мы поймали и Нануку, а кто вы?” – полагает мама политзаключенного Торнике Гошадзе Маризи Кобахидзе.

К акции сегодня присоединился священник Дороте Курашвили, который ранее был лишен сана и запрещен в служении из-за поддержки протестующих, отмечает телеканал Pirveli.

К арестованной Нануке Жоржолиани не пустили адвоката, сообщила ее дочь Мариам Гегучадзе. По ее словам, адвокат до недавнего времени мог посещать изолятор круглосуточно, но сегодня сотрудники учреждения объявили, что теперь доступ к арестованным в вечернее время запрещен.

“Сказали, что это правило изменилось несколько дней назад и что теперь после 19:00 вход воспрещен, поэтому с ней не было адвоката. Мы все организовали, у нее есть одежда, книги и другие вещи”, – сказала Гегучадзе.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".