Кавказский узел

23:58, 19 мая 2026

Участники акции на Руставели выразили солидарность с Нанукой Жоржолиани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Демонстранты, собравшиеся у здания парламента в Тбилиси в 538-й день протестов, поддержали журналистку Нануку Жоржолиани, арестованную на трое суток по административной статье о блокировке тротуара во время акции протеста. 

Как писал "Кавказский узел", 18 мая, в 537-й день ежедневных протестов, активисты на проспекте Руставели выступили против плана "Грузинской мечты" создать специальный орган для контроля за выражением мнений в публичном пространстве. Сегодня Тбилисский городской суд арестовал телеведущую и основательницу "Фонда Нануки" Нануку Жоржолиани на трое суток за блокировку тротуара во время акции протеста. 

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами ЕС сегодня собрались под стенами парламента на проспекте Руставели в 538-й вечер подряд.

Активисты и родственники политических заключенных выступили с неизменными требованиями освободить всех арестованных за участие в протестах. Среди лозунгов, с которыми демонстранты вышли на ежедневный протест, было традиционное "Уходите", обращенное к "Грузинской мечте", следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*. 

Собравшиеся выразили солидарность с Нанукой Жоржолиани, назвав ее арест попыткой запугать всех протестующих. “С Нанукой ничего не случится три дня, она очень сильная девушка, она это выдержит”, – заявила Нани Цулайя, мать узника совести Георгия Миндадзе.  

”Это попытка запугивания, нам говорят: “Смотрите, мы поймали и Нануку, а кто вы?” – полагает мама политзаключенного Торнике Гошадзе Маризи Кобахидзе.

К акции сегодня присоединился священник Дороте Курашвили, который ранее был лишен сана и запрещен в служении из-за поддержки протестующих, отмечает телеканал Pirveli. 

К арестованной Нануке Жоржолиани не пустили адвоката, сообщила ее дочь Мариам Гегучадзе. По ее словам, адвокат до недавнего времени мог посещать изолятор круглосуточно, но сегодня сотрудники учреждения объявили, что теперь доступ к арестованным в вечернее время запрещен. 

“Сказали, что это правило изменилось несколько дней назад и что теперь после 19:00 вход воспрещен, поэтому с ней не было адвоката. Мы все организовали, у нее есть одежда, книги и другие вещи”, – сказала Гегучадзе.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
