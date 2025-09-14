Суд арестовал Левана Хабеишвили

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один из лидеров "Единого нацдвижения" Леван Хабеишвили отправлен под арест, политику помимо статьи о взятке добавили обвинение в призывах к свержению власти.

Как писал "Кавказский узел", один из лидеров "Единого национального движения" Леван Хабеишвили задержан по статье о взятке, поводом стало вознаграждение, которое он обещал силовикам, отказавшимся выполнять приказы власти. Председатель политсовета партии Муртаз Зоделава задержан за сопротивление силовикам.

Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для бывшего председателя «Единого национального движения» Левана Хабеишвили, а задержанного вместе с ним главу политсовета партии, бывшего генпрокурора Грузии Муртаза Зоделава согласился освободить под залог в 25 тысяч лари (около 9315 долларов США), сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

Левану Хабеишвили добавили обвинение по статье о призывах к свержению власти. Защита Хабеишвили требовала отвода судьи Пикрии Сиктурашвили, указывая на конфликт интересов. Дело в том, что именно Сиктурашвили выдала ордер на задержание политика. Основанием послужили заявления нескольких сотрудников МВД, которые сообщали, что восприняли как «оскорбление» и «подкуп» публичное предложение Хабеишвили о награде в 200 тыс. долларов для силовиков, которые откажутся выполнять приказы руководства, говорится в сообщении.

Ходатайство об отводе не удовлетворили. Оппозиционер Хабеишвили напомнил, как жестоко был избит при задержании на антиправительственном митинге год назад, а попытки обвинить его в даче взятки и госперевороте назвал частью провластной пропаганды.

В «Нацдвижении» связывают задержание однопартийцев с подготовкой к протестной акции 4 октября – в день местных выборов, которые ЕНД и их союзники бойкотируют. Сам Хабеишвили позиционировал митинг, как начало «мирной революции» и «день освобождения Грузии».

Ранее восемь оппозиционных партий 1 заявили о бойкоте муниципальных выборов, намеченных на 4 октября. В июле президент Михаил Кавелашвили сообщил, что готов помиловать лидеров оппозиции, осужденных за неявку на заседания парламентской комиссии, в обмен на их участие в муниципальных выборах. После этого коалиция "Лело - Сильная Грузия" отказалась от бойкота выборов.

Зоделава будет переведен в одно из пенитенциарных учреждений, а Хабеишвили — в Руставское пенитенциарное учреждение № 12. Муртаз Зоделава покинет учреждение после уплаты суммы, сообщило "Интерпрессньюс".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".