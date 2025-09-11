Служба госбезопасности Грузии задержала двух лидеров "Единого нацдвижения"

Один из лидеров "Единого национального движения" Леван Хабеишвили задержан по статье о взятке, поводом стало вознаграждение, которое он обещал силовикам, отказавшимся выполнять приказы власти. Председатель политсовета партии Муртаз Зоделава задержан за сопротивление силовикам. Члены оппозиционной партии стали собираться у здания Службы госбезопасности.

"Кавказский узел" писал, что в июле во время интервью в прямом эфире один из лидеров "Единого национального движения" Леван Хабеишвили подвергся нападению.

Ранее восемь оппозиционных партий 1 заявили о бойкоте муниципальных выборов, намеченных на 4 октября. В июле президент Михаил Кавелашвили сообщил, что готов помиловать лидеров оппозиции, осужденных за неявку на заседания парламентской комиссии, в обмен на их участие в муниципальных выборах. После этого коалиция "Лело - Сильная Грузия" отказалась от бойкота выборов.

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала одного из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Левана Хабеишвили. Хабеишвили вменяют дачу взятки. СГБ квалифицировала как «дачу взятки» его публичные обещания вознаграждений силовикам, которые откажутся выполнять приказы, сообщает "Новости Грузия".

Леван Хабеишвили выступал главным организатором протестной акции, планируемой в Тбилиси параллельно местным выборам 4 октября. Он позиционировал митинг, как начало «мирной революции» и «день освобождения Грузии». ЕНД и несколько ее партий-партнеров бойкотируют голосование, называя его попыткой легализации власти «Грузинской мечты», говорится в публикации.

Третий президент Грузии и основатель ЕНД Михаил Саакашвили в июле заявил, что СГБ якобы готовит «большую провокацию» и задержание Хабеишвили по обвинению в попытке вооруженного госпереворота.

Задержан и председатель политсовета партии Муртаз Зоделава. По версии силовиков, он оказал сопротивление при задержании Хабеишвили, когда Зоделава пытался спрятать мобильный телефон, который Хабеишвили успел передать ему в момент ареста.«Он оказал физическое сопротивление сотрудникам Антикоррупционного агентства и проявил насилие в отношении одного из них», – заявили в ведомстве.Зоделава грозит от двух до пяти лет тюрьмы по части 2 статьи 353 УК Грузии.

Леван Хабеишвили арестован по части 2 статьи 339 УК Грузии - взятка за совершение противоправных действий, она предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет, передает Publika.

Задержание председателя политсовета «Единого национального движения» Левана Хабеишвили - лишь доказательство слабости режима, - об этом в Facebook* написала председатель «Национального движения» Тина Бокучава.

«Мы идём к зданию СГБ. Задержание председателя политсовета «Единого национального движения» Левана Хабеишвили - лишь доказательство слабости режима», - привело ее слова "Интерпрессньюс".

Член оппозиционной партии "ЕНД" Ана Цитлидзе опубликовала пост, в котором заявила, что удваивает предложение Хабеишвили силовикам

"Мы удваиваем предложение Хабеишвили. Заплатим 400 тысяч долларов тем силовикам, которые не подчинятся режиму и перейдут на сторону народа. Я несу ответственность", - перевело ее слова Tbilisi Life.

Члены оппозиционной партии начали собираться у здания Службы госбезопасности, говорится в публикации.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".