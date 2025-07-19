Оппозиционер Хабеишвили подвергся нападению в Тбилиси

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Во время интервью в прямом эфире неизвестный закидал яйцами одного из лидеров "Единого национального движения" Левана Хабеишвили.

Нападение на Левана Хабеишвили было совершено 18 июля.

Инцидент произошел, когда политик давал интервью на улице журналистам "Пирвели". К нему подошел неизвестный молодой человек и стал забрасывать яйцами, пишут "Новости-Грузия".

После этого между Хабеишвили и молодым человек завязалась словесная перепалка, которая едва не переросла в драку, их удалось разнять очевидцам. Хабеишвили, уверенный, что нападение связано с его политической деятельностью, призвал полицию установить личность нападавшего.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале июля на нападение пожаловался участник проевропейских акций в Тбилиси Ванико Тархнишвили.

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