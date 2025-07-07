Грузинский активист пожаловался на нападение

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Участник проевропейских акций в Тбилиси Ванико Тархнишвили заявил о нападении, которое он связал с исполнением протестной песни в одном из пабов.

Как писал "Кавказский узел", протестующие в Тбилиси с ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. Акции с этими требованиями проходят и в других городах Грузии, в том числе в Гори, Телави, Зугдиди, Батуми и Кутаиси.

Певец, актер и проевропейский активист Ванико Тархнишвили пожаловался на нападение, пишет 6 июля "Грузия-онлайн".

На Тархнишвили, который является участников проевропейских протестов в Тбилиси, напали около дома и применили физическое насилие. В нападении он обвинил "нанятых" людей и заявил, что инцидент связан с исполнением им гимна протеста против "Грузинской мечты" "Оле, ола!" в местном пабе. Об этом Тархнишвили написал в соцсетях.

Телеграм-канал Tbilisi life опубликовал селфи активиста, у него кровоподтек вокруг глаза.

На 221 день протеста активисты перекрыли проспект Руставели, требуя назначить новые выборы и освободить политзаключенных.

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