Кавказский узел

23:57, 30 марта 2026

Протестующие в Тбилиси напомнили о низком авторитете полиции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии в 488-й день подряд вышли с протестом к зданию парламента на проспекте Руставели. Суд приговорил одного из участников акции к четырем дням ареста, а другого оштрафовал за изготовление трафарета. 

Как писал "Кавказский узел", 29 марта, в 487-й день непрерывных протестов в Тбилиси, юристы подали иск в Европейский суд по правам человека от имени 13 человек, задержанных за стояние на тротуаре, оштрафованных за публикации в соцсетях или арестованных за участие в антиправительственных акциях.

Протестующие, как и в предыдущие дни, собрались сегодня на пешеходной части проспекта Руставели близ парламента с флагами Грузии и Евросоюза. В 488-й день непрерывных акций они держали плакаты “При “Грузинской мечте” рейтинг и авторитет полиции падают из года в год”, “Освободите политзаключенных” и “Уходите”, следует из публикаций фотографа Mо Se и грузинских медиа в Facebook*. 

Судья Тбилисского горсуда сегодня назначил четыре дня административного ареста активисту Джумберу Робакидзе, которого МВД в создании препятствий для движения пешеходов на тротуаре. Другой активист, Леван Джобава, был оштрафован на тысячу лари (приблизительно 373 доллара США) за “изготовление трафарета”, передает Publika. 

Джобава, сообщивший о новом штрафе в социальной сети, отметил, что общая сумма назначенных ему штрафов уже достигла 262 тысяч лари (97,78 тысяч долларов).

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

