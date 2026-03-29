В Тбилиси и Кутаиси потребовали освободить политзаключенных

Участники акции у парламента Грузии и марша в Кутаиси потребовали освободить арестованных и осужденных "узников режима". В ЕСПЧ направлен иск от 13 участников протестов, которые подверглись преследованиям за выражение несогласия с курсом властей.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта, в 484-й день непрерывных протестов у здания парламента Грузии, активисты выступили против административных арестов за блокировку тротуара и анонсировали марш солидарности с Элене Хоштария. В 485-й день протестов участники собрания у парламента Грузии заявили властям, что "запугивание не сработает". Марш с требованием освободить политзаключенных, в том числе лидера партии "Дроа" Элене Хоштария, прошел в 486-й день ежедневных протестов.

24 марта суд в Тбилиси приговорил к 1,5 года лишения свободы основательницу партии "Дроа" Элене Хоштария, признав ее виновной в порче предвыборного баннера мэра Тбилиси, генсека "Грузинской мечты" Кахи Каладзе. Хоштария во время акции протеста в сентябре 2025 года оставила надпись "Русская мечта" на предвыборном баннере кандидата в мэры Тбилиси от "Грузинской мечты" Кахи Каладзе, который и ныне занимает этот пост. На видео, которые сама Хоштария разместила на своей странице в Facebook*, было видно, как она наносит маркером буквы на предвыборный баннер с изображением Каладзе. По версии прокуратуры, средство, которым была нанесена надпись, повредило плакат настолько, что его невозможно было восстановить.

Сегодня 487-й день непрерывных протестов в Тбилиси, акция проходит с требованием освободить узников режима, сообщила Publika. Как следует их приложенных к сообщению фото, активисты с флагами Грузии и Евросоюза собрались у здания парламента Грузии.

Марш протеста с требованием освободить политзаключенных прошел сегодня в Кутаиси, сообщает фотограф Mo Se. Он разместил фотографии, на которых собравшиеся идут шествием, в руках они держат флаги Грузии, Евросоюза, США и портреты осужденных за участие в протестных акциях.

Юристы подали иск в Европейский суд по правам человека от имени 13 человек, задержанных за стояние на тротуаре, оштрафованных за публикации в соцсетях или арестованных за участие в антиправительственных акциях. власти превратили мирные протесты в преступление, а наложенные санкции несоразмерно суровы, заявляют авторы иска, передает TV Pirveli.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".