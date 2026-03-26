Протестующие в Тбилиси потребовали освободить арестованных демонстрантов
В 484-й день непрерывных протестов у здания парламента Грузии активисты выступили против административных арестов за блокировку тротуара и анонсировали марш солидарности с Элене Хоштария.
Как писал "Кавказский узел", 24 марта участники акции у парламента Грузии, расписали протестными лозунгами предвыборный баннер Кахи Каладзе, выразив солидарность с осужденной за порчу его агитплаката Элене Хоштария. 25 марта суд в Тбилиси назначил административные аресты еще троим участникам протеста на Руставели.
Сторонники евроинтеграции Грузии, собравшиеся сегодня вечером на пешеходной части проспекта Руставели близ парламента, потребовали освободить политзаключенных, - всех, кто лишен свободы за участие в демонстрациях против политики "Грузинской мечты". Акция протеста сегодня проходит в 484-й день подряд.
Помимо национальных флагов и флагов Евросоюза протестующие принесли с собой плакаты: "Свободу узникам совести", "Не будет справедливости - не будет мира", "Сражайтесь за свободу других, чтобы обрести собственную", "Пощечина режиму", "Воры сидят в парламенте, а законопослушных граждан забирают в изоляторы за стояние на тротуаре", "Свободу Звиаду Ратиани" и "Мариам сейчас в изоляторе за стояние на тротуаре".
Некоторые активисты снова выразили солидарность с Элене Хоштария, держа вместо плакатов фотографии оппозиционерки, сделанные во время демонстраций, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.
Протестующие анонсировали шествие под лозунгом: "Свободу Элене и другим узникам совести" на субботу, 28 марта. "Мы не боимся! Мы не остановимся! Мы будем бороться за Элене и за европейское будущее Грузии!" - цитирует заявление организаторов марша телекомпания Pirveli.
Мэр Тбилиси и генсек "Грузинской мечты" Каха Каладзе выразил недовольство реакцией зарубежных дипломатов на приговор, вынесенный Элене Хоштария по делу о порче его предвыборных баннеров. Он обвинил дипломатов во вмешательстве во внутриполитические дела страны и заявил, что на его предвыборный штаб напали, отмечает Tbilisi_life.
Осужденной оппозиционерке, по его словам, "стоило немного раньше подумать о своих четырех детях". “Это было не просто повреждение баннера или фотографии. Это было препятствование избирательной кампании, несмотря на многочисленные призывы. Вы не найдете ни одного факта, чтобы мы, политики, приходили к офису какой-либо политической партии, оскорбляли их, повреждали их плакаты и баннеры (...) У госпожи Элене Хоштария была возможность признать то, что она испортила, заплатить залог, но она посчитала нужным поступить иначе", - цитирует канал слова Каладзе.
Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".
