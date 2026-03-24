Участники протеста на Руставели выразили солидарность с Элене Хоштария

Активисты, собравшиеся в 482-й день непрерывных протестов у здания парламента Грузии, расписали протестными лозунгами предвыборный баннер Кахи Каладзе, выразив солидарность с осужденной за порчу его агитплаката Элене Хоштария.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта, в 481-й день непрерывных протестов, участники акции на проспекте Руставели выступили с требованием освободить политзаключенных. Сегодня, 24 марта, суд в Тбилиси приговорил к 1,5 года лишения свободы основательницу партии "Дроа" Элене Хоштария, признав ее виновной в порче предвыборного баннера мэра Тбилиси, генсека "Грузинской мечты" Кахи Каладзе.

Хоштария во время акции протеста в сентябре 2025 года оставила надпись "Русская мечта" на предвыборном баннере кандидата в мэры Тбилиси от "Грузинской мечты" Кахи Каладзе, который и ныне занимает этот пост. На видео, которые сама Хоштария разместила на своей странице в Facebook*, было видно, как она наносит маркером буквы на предвыборный баннер с изображением Каладзе. По версии прокуратуры, средство, которым была нанесена надпись, повредило плакат настолько, что его невозможно было восстановить.

Сторонники евроинтеграции Грузии, собравшиеся сегодня, в 482-й день непрерывных протестов, на пешеходной части проспекта Руставели у парламента, выразили солидарность с осужденной Элене Хоштария. Активисты принесли к парламенту предвыборный баннер с фотографией Кахи Каладзе и совместно исписали его протестными лозунгами и требованиями, передает Publika.

Участники акции заявили, что надписи на баннерах фломастером не могут считаться преступлением.

“Этот баннер был подготовлен нами, он не поврежден, наоборот, эти протестные надписи будут символическими и будут сохранены. Обращаюсь к Элене: я расскажу людям, насколько ты свободна даже в тюремных стенах, мы здесь ждем тебя, мы встретимся здесь”, - цитирует слова активистки Марики Аревадзе Pirveli.

Формально Хоштария осуждена по статье о "повреждении чужого имущества, повлекшем значительный ущерб": ей вменили порчу трех агитационных баннеров стоимостью 570 лари (примерно 210 долларов). При этом один из лидеров “Грузинской мечты” Гия Вольски, комментируя приговор, прямо заявил о политическом мотиве дела, заявив, что оппозиционерка находится в заключении “не из-за надписи, фломастером”.

“По словам Вольски, Элене Хоштария находится в тюрьме "за участие в схеме, которую называют революцией, за попытку смены власти революционным путем. Ее осудили за экстремизм, а не за использование фломастера, которым она повредила плакат", - отмечает Tbilisi_life.

У граждан, пришедших к парламенту в 482-й день протестов, были плакаты c фотографиями Элене Хоштария на акциях и ее цитатой: “Продолжим борьбу: я отсюда, вы оттуда”. Одна из участниц акции держала плакат со словами “Элене, ты лучшая, потому что народ и родину любишь больше всего”, другая - "Свободу Элене Хоштария". Также у протестующих были плакаты “Русская мечта”, “Не признаем”, “Крах города, раб Каладзе”, “Пусть твои четыре ребенка будут следующими, кто дожидается родителя из тюрьмы” и “Все равно уйдете”, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".