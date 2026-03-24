23:56, 24 марта 2026

Участники протеста на Руставели выразили солидарность с Элене Хоштария

Протестующие у парламента держат фотографию Элене Хоштария. Фото: Khatia Kakhidze / Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты, собравшиеся в 482-й день непрерывных протестов у здания парламента Грузии, расписали протестными лозунгами предвыборный баннер Кахи Каладзе, выразив солидарность с осужденной за порчу его агитплаката Элене Хоштария. 

Как писал "Кавказский узел", 23 марта, в 481-й день непрерывных протестов, участники акции на проспекте Руставели выступили с требованием освободить политзаключенных. Сегодня, 24 марта, суд в Тбилиси приговорил к 1,5 года лишения свободы основательницу партии "Дроа" Элене Хоштария, признав ее виновной в порче предвыборного баннера мэра Тбилиси, генсека "Грузинской мечты" Кахи Каладзе.

Хоштария во время акции протеста в сентябре 2025 года оставила надпись "Русская мечта" на предвыборном баннере кандидата в мэры Тбилиси от "Грузинской мечты" Кахи Каладзе, который и ныне занимает этот пост. На видео, которые сама Хоштария разместила на своей странице в Facebook*, было видно, как она наносит маркером буквы на предвыборный баннер с изображением Каладзе. По версии прокуратуры, средство, которым была нанесена надпись, повредило плакат настолько, что его невозможно было восстановить.

Сторонники евроинтеграции Грузии, собравшиеся сегодня, в 482-й день непрерывных протестов, на пешеходной части проспекта Руставели у парламента, выразили солидарность с осужденной Элене Хоштария. Активисты принесли к парламенту предвыборный баннер с фотографией Кахи Каладзе и совместно исписали его протестными лозунгами и требованиями, передает Publika. 

Участники акции заявили, что надписи на баннерах фломастером не могут считаться преступлением. 

“Этот баннер был подготовлен нами, он не поврежден, наоборот, эти протестные надписи будут символическими и будут сохранены. Обращаюсь к Элене: я расскажу людям, насколько ты свободна даже в тюремных стенах, мы здесь ждем тебя, мы встретимся здесь”, - цитирует слова активистки Марики Аревадзе Pirveli. 

Формально Хоштария осуждена по статье о "повреждении чужого имущества, повлекшем значительный ущерб": ей вменили порчу трех агитационных баннеров стоимостью 570 лари (примерно 210 долларов). При этом один из лидеров “Грузинской мечты” Гия Вольски, комментируя приговор, прямо заявил о политическом мотиве дела, заявив, что оппозиционерка находится в заключении “не из-за надписи, фломастером”. 

“По словам Вольски, Элене Хоштария находится в тюрьме "за участие в схеме, которую называют революцией, за попытку смены власти революционным путем. Ее осудили за экстремизм, а не за использование фломастера, которым она повредила плакат", - отмечает Tbilisi_life. 

У граждан, пришедших к парламенту в 482-й день протестов, были плакаты c фотографиями Элене Хоштария на акциях и ее цитатой: “Продолжим борьбу: я отсюда, вы оттуда”. Одна из участниц акции держала плакат со словами “Элене, ты лучшая, потому что народ и родину любишь больше всего”, другая - "Свободу Элене Хоштария". Также у протестующих были плакаты “Русская мечта”, “Не признаем”, “Крах города, раб Каладзе”, “Пусть твои четыре ребенка будут следующими, кто дожидается родителя из тюрьмы” и “Все равно уйдете”, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*. 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
Валерия Кичигина. Скриншот фото из Telegram-аккаунта @valerafzlln.
21:59, 24 марта 2026
Журналистка из России осуждена за публикацию об итогах "Пятидневной войны"
Элене Хоштария. Фото: Новости Грузии https://www.newsgeorgia.ge/
13:04, 24 марта 2026
Хоштария приговорена к тюремному сроку за порчу баннера мэра Тбилиси
Вагоны с сельхозпродукцией. Фото: Report https://report.az/ru/biznes/iz-azerbajdzhana-v-armeniyu-otpravleny-rossijskie-udobreniya-i-grechka
10:34, 24 марта 2026
Новая партия сельхозпродукции отправлена через Азербайджан в Армению
07:37, 24 марта 2026
Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин
Акция протеста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
23:32, 23 марта 2026
Проевропейские протесты в Тбилиси продолжаются 481 день подряд
Персоналии
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
14:08, 23 марта 2026
Илия II
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
14:09, 19 марта 2026
Апти Алаудинов
Сергей Резник*. Фото с личной страницы http://vk.com/
13:52, 13 марта 2026
Резник Сергей Эдуардович*
Справочник
БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Тонировка с портретом Рамзана Кадырова на заднем стекле автомобиля. Фото: Светлана Прокудина официальный сайт партии "Яблоко" www.yabloko.ru/ Как в Чечне борются с тонировкой машин

Cимволический знак Новруза в центре Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Навруз

Последние записи в блогах
Фото
10:19, 16 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Резонансные заявления и тяжелые последствия в истории
Фото
12:00, 10 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Репатриация изгнанных: разные позиции на Юге Кавказа
Фото
15:35, 1 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Туркестан, Тюркское НАТО – новые факты без России
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Давуд Сулейманов. Фото: Евгений Костин / Молодежь Дагестана
24 марта 2026, 21:38
Глава Рутульского района Дагестана лишен полномочий из-за утраты доверия

Магомед Магомедов в одиночном пикете. Фото: Телеграм канал "Черновик"
24 марта 2026, 18:48
Суд в Махачкале частично удовлетворил иск Магомедова к МВД

Шамиль Басаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
24 марта 2026, 15:02
Защита назвала необоснованным приговор жителю Абхазии за публикации о Басаеве

Элене Хоштария. Фото: Новости Грузии https://www.newsgeorgia.ge/
24 марта 2026, 13:04
Хоштария приговорена к тюремному сроку за порчу баннера мэра Тбилиси

Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Показать больше