Кавказский узел

23:32, 23 марта 2026

Проевропейские протесты в Тбилиси продолжаются 481 день подряд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции на проспекте Руставели выступили с требованием освободить политзаключенных в 481-й день непрерывных протестов. 

Как писал "Кавказский узел", 22 марта, в 480-й день непрерывных акций на проспекте Руставели, собравшиеся зажгли свечи в память о похороненном в воскресенье католикосе-патриархе Грузии Илие II. В связи с его смертью активисты отменили запланированное на субботу, 21 марта, шествие. 

Сторонники евроинтеграции Грузии собрались сегодня вечером на пешеходной части проспекта Руставели близ парламента в 481-й день подряд, передает Publika. 

Протестующие пришли на акцию с национальными флагами и флагами Евросоюза, у некоторых активистов были также флаги Украины и США. Несколько человек принесли плакаты, посвященные политическим заключенным. 

Во время собрания активисты поздравили с днем рождения одного из самых юных участников протеста - они принесли мальчику торт со свечками и воздушные шары, а журналисты подарили ему символическую пресс-карту фоторепортера, следует из публикации фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

