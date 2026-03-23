Проевропейские протесты в Тбилиси продолжаются 481 день подряд

Участники акции на проспекте Руставели выступили с требованием освободить политзаключенных в 481-й день непрерывных протестов.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта, в 480-й день непрерывных акций на проспекте Руставели, собравшиеся зажгли свечи в память о похороненном в воскресенье католикосе-патриархе Грузии Илие II. В связи с его смертью активисты отменили запланированное на субботу, 21 марта, шествие.

Сторонники евроинтеграции Грузии собрались сегодня вечером на пешеходной части проспекта Руставели близ парламента в 481-й день подряд, передает Publika.

Протестующие пришли на акцию с национальными флагами и флагами Евросоюза, у некоторых активистов были также флаги Украины и США. Несколько человек принесли плакаты, посвященные политическим заключенным.

Во время собрания активисты поздравили с днем рождения одного из самых юных участников протеста - они принесли мальчику торт со свечками и воздушные шары, а журналисты подарили ему символическую пресс-карту фоторепортера, следует из публикации фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".