Участники шествия призвали власти Грузии вернуться на путь евроинтеграции

Шествие под лозунгом: "Сила в единстве - Сила в Европе" прошло в Тбилиси в 528-й день ежедневных протестов.

Как писал "Кавказский узел" 8 мая, активисты, вышедшие в 527-й день подряд к зданию парламента Грузии, потребовали освободить политических заключенных и поддержали требование о закупке медикаментов для детей с синдромом Дюшенна.

От Тбилисской филармонии в направлении парламента прошел традиционный субботний протестный марш.

Участники марша несут флаги Грузии и Европейского союза. Кроме того, во время шествия граждане развернули флаг Грузии.

Участники акции прибыли к зданию администрации правительства, где родители детей с мышечной дистрофией Дюшенна проводят непрерывную акцию протеста уже более двух недель.

Они присоединились к акции у парламента, где граждане собираются уже более года и требуют назначения новых парламентских выборов и освобождения задержанных во время акций, пишет "Интерпрессньюс".

Как следует из видео, которое опубликовал фотограф Mo Se на своей странице в Facebook*, собравшиеся шли по проезжей части, они развернули как флаг Грузии, так и флаг Евросоюза, которые несли над головами.

Сегодня в Тбилиси одновременно отмечались День Победы и День Европы. День Европы - праздник мира и единства стран Европейского союза, отмечаемый 9 мая с 1950 года. Он связан с "декларацией Шумана", которая положила начало европейской интеграции и стала основой будущего ЕС. В Грузии, которая официально декларирует курс на евроинтеграцию, День Европы долгое время отмечался с размахом: города украшались символикой ЕС, а совместно с европейскими структурами проводились концерты и публичные мероприятия. Однако отношения Грузии и ЕС резко ухудшились. В этом году официальные мероприятия ко Дню Европы прошли Тбилиси без участия первых лиц государства. Представительство ЕС организовало праздник в Expo Georgia. При этом представители правящей партии "Грузинская мечта", включая премьера Ираклия Кобахидзе и мэра Тбилиси Каху Каладзе, опубликовали поздравления в социальных сетях, пишет "Новости Грузия".

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, президент Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе возложили венки к монументу Мелитона Кантарии в парке культуры и отдыха ветеранов (парк Киквидзе) в Тбилиси в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский напомнил: сам Евросоюз появился как проект мира "на пепле Второй мировой войны".

"Между Днем Победы и Днем Европы нет никакого противоречия. Мы глубоко уважаем всех, кто пожертвовал своей жизнью ради этой победы - именно поэтому и был создан Европейский союз", - приводит его слова издание.