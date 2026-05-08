Супруга потребовала срочной госпитализации Чечина после обморока

Россиянин Антон Чечин, который отбывает срок в Грузии, потерял сознание и ударился головой. Диагноз Чечина требует регулярного наблюдения, при этом ему не сделали даже плановую томографию, указала супруга заключенного. Она обратилась в пенитенциарную службу и к омбудсмену с требованием срочно госпитализировать мужа.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября 2025 года суд в Тбилиси приговорил к восьми годам и шести месяцам лишения свободы гражданина России Антона Чечина по обвинению в хранении наркотиков. Чечин утверждает, что наркотики ему подбросили за участие в проевропейских акциях протеста. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

Антон Чечин, осужденный в Грузии участник проевропейских протестов, переведен в тюрьму закрытого типа. Чечин и другой осужденный россиянин, Артем Грибуль, оштрафованы за игру в карты.

Супруга россиянина, Антона Чечина Манана Самхарадзе, посетив его в тюрьме узнала, что Антон потерял сознание в душе, упал и ударился головой. Тюремные врачи привели его в чувство, измерили давление и сделали укол. В настоящее время у Антона наблюдаются сильные головные боли, головокружение и рвота. Он предполагает, что это может быть сотрясение мозга, однако в больницу его не переводят, пишет Tbilisi Life.

С учётом его диагноза (опухоль в головном мозге), это вызывает серьёзное беспокойство. Манана на своей странице в Facebook* пишет, что ранее, ещё в России, врачи его предупреждали, что даже при незначительных ударах ему необходимо немедленно проходить томографию и максимально беречь себя.Однако даже плановое проведение томографии тюрьмой не планируется - по графику томография должна была состояться 14 марта, но до сих пор не проведена, так как нейрохирург клиники Vivamed Бадри Сагирашвили указал лишь необходимость операции, но не указал необходимость томографии. При личном звонке он сообщил Манане, что не будет ничего назначать до лета.

Супруга Атона считает, что после такого инцидента ждать лета опасно. Нейрохирурги ранее уже предупреждали, что при ухудшении состояния возможны обмороки. Семья и близкие всё ещё надеются, что данный эпизод не связан с его опухолью, однако сам факт удара головой является достаточным основанием для срочного проведения томографии и госпитализации Антона. Манана Самхарадзе требует немедленной госпитализации Антона Чечина и проведения всех необходимых обследований, включая томографию. Соответствующие заявления уже направлены в пенитенциарное учреждение и аппарат Народного защитника.

