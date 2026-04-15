×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:31, 15 апреля 2026

Ужесточен режим содержания Антону Чечину

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гражданин России Антон Чечин, осужденный в Грузии участник проевропейских протестов, переведен в тюрьму закрытого типа. Чечин и другой осужденный россиянин, Артем Грибуль, оштрафованы за игру в карты.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября 2025 года суд в Тбилиси приговорил к восьми годам и шести месяцам лишения свободы гражданина России Антона Чечина по обвинению в хранении наркотиков. Чечин утверждает, что наркотики ему подбросили за участие в проевропейских акциях протеста.

О переводе Антона Чечина в тюрьму закрытого типа сообщила его адвокат Дарья Самодурова на странице в Facebook*.

Адвокат также опубликовала скрин распоряжения, подписанного директором пенитенциарной службы Георгием Патаридзе, в котором говорится, что решение было принято на основании засекреченного заседания группы оценки рисков для заключенных, состоявшегося 6 апреля 2026 года.

Что обсуждалось на этом засекреченном заседании, адвокату пока неизвестно. Однако она связывает инцидент с конфликтом между одним из сотрудников тюремной администрации, неким "Махо", и заключенными, который начался в феврале, сообщает издание "Netgazeti".

Заключенные не знают точной должности "Махо", хотя адвокаты утверждают, что он их оскорбляет, унижает и угрожает. После конфликта с ним Артем Грибуль, еще один российский заключенный, арестованный во время проевропейских протестов в Грузии, был переведен в учреждение закрытого типа.

О новом обвинении против осужденных в Грузии россиян стало известно 5 февраля, в этот день Тбилисский городской суд назначил предварительное слушание по этому делу. По версии прокуратуры Грузии, Чечин и  Грибуль, которые отбывают наказание в одной камере Глданской тюрьмы, играли в карты. Регламент тюрьмы относит карты к числу запрещенных предметов, использование которых влечет уголовную ответственность.

Дарья Самодурова намерена обжаловать решение в отношении обоих осужденных. После перевода в учреждение закрытого типа время общения заключенного сокращается – количество минут, разрешенных для звонков, и количество встреч в месяц, уточнило издание.

Сегодня же стало известно, что судья Тбилисского городского суда Нато Худжадзе приговорила заключенных — Антона Чечина и Артема Грибуль — к штрафу в размере 5 000 лари (около 1860 долларов США) за игру в карты на территории пенитенциарного учреждения. Кроме россиян штраф получил украинец Сергей Кухарчук. 

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".

"Кавказский узел" также писал, что осужденному участнику протестов в Грузии Артему Грибулю ограничено право на телефонные звонки и количество свиданий. Поводом для аналогичного решения в отношении его невесты Анастасии Зиновкиной стали жалобы на условия содержания, указала адвокат.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
21:31, 15 апреля 2026
В заблокированное снегом село Бежта в Дагестане доставили продукты и топливо
19:51, 15 апреля 2026
Военный осужден в Нальчике за самовольное оставление части
17:37, 15 апреля 2026
Пограничник погиб при сходе лавины в Цумадинском районе
13:00, 15 апреля 2026
Комбатант из Ингушетии убит в военной операции
10:06, 15 апреля 2026
Боец из Камышина убит в военной операции
06:28, 15 апреля 2026
Беспилотники сбиты в Каменске-Шахтинском
Все события дня
Новости
23:56, 14 апреля 2026
Протестующие на Руставели напомнили о борьбе за грузинский язык
Эвакуация людей из Ирана в Азербайджан. Фото: https://minval.az/news/124520122
10:18, 14 апреля 2026
Число эвакуированных из Ирана в Азербайджан превысило 3,5 тысячи
Акция протеста в Тбилиси. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
22:26, 13 апреля 2026
Протестующие на Руставели поприветствовали результаты выборов в Венгрии
Жительница Сочи и ее сын, выдворенные из Абхазии. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:00, 13 апреля 2026
Выдворение сочинцев из Абхазии за съемку с флагом Грузии вызвало дискуссию в Facebook*
00:54, 13 апреля 2026
Родственники Арцуева потребовали личного приема у руководства силовых структур
Персоналии
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Справочник
Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
11:44, 9 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Последствия потопа
Фото
14:48, 29 марта 2026
Ветер с Апшерона
О странностях Азербайджана
Фото
10:19, 16 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Резонансные заявления и тяжелые последствия в истории
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Мужчина в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15 апреля 2026, 18:37
Приговор застройщику из Нальчика по делу о квартирах для сирот оставлен в силе

Рауф Арашуков. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15 апреля 2026, 11:05
Близкие Арашукова получили отказ на просьбу перевести его в другую колонию

Новостройки в Нальчике. Кадр видео Александр Кравцов-Нальчик (Кабардино-Балкария) на YouTube
14 апреля 2026, 22:41
Власти Кабардино-Балкарии пообещали обеспечить жильем 180 сирот

Алина Джикаева. Фото: alina_djikaeva/Telegram
14 апреля 2026, 19:18
Главред проекта "Сапа" задержана после обысков во Владикавказе

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше