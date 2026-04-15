Ужесточен режим содержания Антону Чечину

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гражданин России Антон Чечин, осужденный в Грузии участник проевропейских протестов, переведен в тюрьму закрытого типа. Чечин и другой осужденный россиянин, Артем Грибуль, оштрафованы за игру в карты.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября 2025 года суд в Тбилиси приговорил к восьми годам и шести месяцам лишения свободы гражданина России Антона Чечина по обвинению в хранении наркотиков. Чечин утверждает, что наркотики ему подбросили за участие в проевропейских акциях протеста.

О переводе Антона Чечина в тюрьму закрытого типа сообщила его адвокат Дарья Самодурова на странице в Facebook*.

Адвокат также опубликовала скрин распоряжения, подписанного директором пенитенциарной службы Георгием Патаридзе, в котором говорится, что решение было принято на основании засекреченного заседания группы оценки рисков для заключенных, состоявшегося 6 апреля 2026 года.

Что обсуждалось на этом засекреченном заседании, адвокату пока неизвестно. Однако она связывает инцидент с конфликтом между одним из сотрудников тюремной администрации, неким "Махо", и заключенными, который начался в феврале, сообщает издание "Netgazeti".

Заключенные не знают точной должности "Махо", хотя адвокаты утверждают, что он их оскорбляет, унижает и угрожает. После конфликта с ним Артем Грибуль, еще один российский заключенный, арестованный во время проевропейских протестов в Грузии, был переведен в учреждение закрытого типа.

О новом обвинении против осужденных в Грузии россиян стало известно 5 февраля, в этот день Тбилисский городской суд назначил предварительное слушание по этому делу. По версии прокуратуры Грузии, Чечин и Грибуль, которые отбывают наказание в одной камере Глданской тюрьмы, играли в карты. Регламент тюрьмы относит карты к числу запрещенных предметов, использование которых влечет уголовную ответственность.

Дарья Самодурова намерена обжаловать решение в отношении обоих осужденных. После перевода в учреждение закрытого типа время общения заключенного сокращается – количество минут, разрешенных для звонков, и количество встреч в месяц, уточнило издание.

Сегодня же стало известно, что судья Тбилисского городского суда Нато Худжадзе приговорила заключенных — Антона Чечина и Артема Грибуль — к штрафу в размере 5 000 лари (около 1860 долларов США) за игру в карты на территории пенитенциарного учреждения. Кроме россиян штраф получил украинец Сергей Кухарчук.

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".

"Кавказский узел" также писал, что осужденному участнику протестов в Грузии Артему Грибулю ограничено право на телефонные звонки и количество свиданий. Поводом для аналогичного решения в отношении его невесты Анастасии Зиновкиной стали жалобы на условия содержания, указала адвокат.