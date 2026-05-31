Шествие в Тбилиси посвящено требованию обеспечить лечение детей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники шествия в Тбилиси, которое прошло в 550-й день ежедневных протестов, потребовали от властей своевременно закупать необходимые современные лекарства для детей с миодистрофией Дюшенна.

Как писал "Кавказский узел", массовое шествие прошло в Тбилиси 30 мая, в 549-й день непрерывных проевропейских протестов. К парламенту активисты вышли с плакатами против полицейского насилия.

От станции метро «Руставели» до здания администрации проходит протестный марш под лозунгом «Дайте детям лекарства».

В марше принимают участие дети с мышечной дистрофией Дюшенна, их родители и активисты.

Более месяца родители проводят непрерывную акцию протеста против администрации, требуя импорта лекарств, сообщает "Интерпрессньюс".

По словам участников акции, их главное требование, чтобы власти своевременно обеспечивали лечение детей с редким заболеванием.

Участники акции прошли по улицам города с плакатами и красными шарами в руках, среди участников акции были и дети на коляске, следует из приложенного к публикации видео.

Рдители не должны бороться за лекарства, у них и так много трудностей в жизни, в связи с болезнью детей, говорится в аудиообращении 21-летнего пациента с миодистрофией Дюшенна, которое было озвучено на митинге.

«5 лет назад мне потребовалась искусственная вентиляция легких, потому что мое состояние ухудшилось. Жить после аппарата очень сложно, потому что нельзя даже сделать самый простой поворот. Нужно лежать в одном положении, чтобы трубка не выпала из шеи и ты не задохнулся. Вот почему приходится лежать в одном положении. Эти лекарства появились на рынке, может быть, вы сочувствуете нашей боли и принесете эти лекарства… Мне очень грустно, что я не могу сегодня поддержать своих родителей. То, что меня нет на митинге, не означает, что я не рядом с вами», — приводит аудиообращение Publika.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".