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21:45, 12 июня 2026

Полиция Грузии начала преследовать активистов за "язык ненависти" в соцсетях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Музыкант Майя Дарсмелидзе, известная своей критикой правящей партии "Грузинская мечта", сообщила о возбуждении административного дела против нее. Соответствующее уведомление в четверг она получила от недавно созданного департамента министерства внутренних дел, в обязанности которого входит мониторинг "языка ненависти".

Как писал "Кавказский узел", 18 мая участники проевропейских акций на проспекте Руставели в 537-й день непрерывных протестов выступили против плана "Грузинской мечты" создать специальный орган для контроля за выражением мнений в публичном пространстве. 

Утром 18 мая государственный министр по координации правоохранительных структур Мамука Мдинарадзе на брифинге заявил о планах создания специального подразделения. По словам чиновника, новое подразделение начнет работу "в кратчайшие сроки" и будет контролировать все виды и каналы публичной коммуникации на предмет разжигания ненависти, подстрекательства к вражде, оскорблений и "других подобных действий", сообщала телекомпания Pirveli. 

О возбуждении административного дела сообщила сама Майя Дарсмелидзе на своей странице в Facebook*. "Ура, я перерезала ленточку. Со мной связался "департамент скроллинга". У вас есть планы на 10 июля? 14.00, Городской суд, зал 41", - прокомментировала она полученное уведомление, назвав время и место судебного слушания, сообщает телекомпания Pirveli.

По ее словам, жалобу в полицию подала активистка, поддерживающая правящую партию. Поводом послужили два скриншота публикаций музыканта в Facebook*, в которых, как утверждается, содержались оскорбительные высказывания.

Это первый известный случай применения полномочий нового ведомства, начавшего работу 1 июня, информирует издание Newsgeorgia.

Оппоненты властей и правозащитники подвергли инициативу жесткой критике. Они предупредили, что ведомство может превратиться в "механизм цензуры" и послужит инструментом для дальнейшего ограничения свободы слова в стране. Оппозиция иронично прозвала новую структуру "департаментом скроллинга и скринов".

За последние месяцы несколько критиков правительства уже подверглись штрафам и административным арестам за заявления, которые суд счел "оскорбительными" в адрес государственных чиновников. В феврале парламент, контролируемый "Грузинской мечтой", внес поправки в законодательство, признав подобные оскорбления, в том числе в социальных сетях, административным правонарушением.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: Кавказский узел

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