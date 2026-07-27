Участница инцидента в номере отеля в Телави рассказала подробности нападения

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Следствие, по словам одной из участниц инцидента, произошедшего в номере отеля в Телави, подтвердило, что девушки не обливали гостей свадьбы водой, не оскорбляли и портили аппаратуру.

Как писал "Кавказский узел", в соцсетях вызвало резонанс избиение жителем Грузии Гиоргием Чигладзе русскоговорящей туристки. Грузинские полицейские заявили, что Чигладзе напал на туристку из-за оскорбления в адрес участников свадьбы. Подруга пострадавшей утверждает, что конфликт возник из-за русского языка. В Тбилиси прошло шествие, участники которого выразили поддержку Чигладзе. Суд в Телави освободил Чигладзе под залог. В суде он заявил, что сожалеет о случившемся. Грузинские СМИ сообщили, что у пострадавшей гражданство России и Турции. На записи, которая предшествовала избиению туристки участником свадьбы в Телави, девушка машет из окна рукой участникам торжества, но в ответ сталкивается с обвинениями в том, что она вылила воду на аппаратуру, и оскорблениями. Сама пострадавшая заявила, что они не провоцировали участников свадьбы.

МВД Грузии сообщило со ссылкой на свидетелей, что во время празднования свадьбы в одном из отелей Телави отдыхающие в гостинице туристки с балкона гостиничного номера оскорбили участников торжества и облили водой аппаратуру, из которой звучала музыка. Далее житель Грузии Гиоргий Чигладзе нанес удар одной из туристок. Ее доставили в клинику, а Чигладзе был задержан. В письме из изолятора он выразил сожаление, что поддался эмоциям. "Мне очень жаль, что эта женщина пострадала, но я не хотел этого", - написал, в частности, Чигладзе.

Основатель бренда Organic brow Полина Курта, которая была участницей конфликта в номере отеля, опубликовала на своей странице в соцсети Instagram* видеообращение, прокомментировав ситуацию. Она рассказала, что в их номер в отеле Agarani Estate ворвался мужчина и нанес тяжелые травмы ее подруге Юлии

По словам Полины, в интернете распространяются слухи, что они "якобы поливали людей водой, а далее - биологическими отходами". "Эти слухи не имеют никаких доказательств, это лживые обвинения", - сказала она.

Девушка рассказала, что они приехали к Кахетию для того, чтобы отмечать день рождения "нашей еще одной близкой подруги". С момента заселения в отель до инцидента, по ее словам, прошло около 20 минут. Они вышли на балкон, Полина помахала людям, которые находились на улице, рукой. "Мы даже не знали, что внизу происходит свадьбы на 150 человек. Отель нас решил об этом не уведомлять. Из наших уст не было сказано никакой нецензурной речи и никого мы не обзывали. Сама Юлия не принимала никакого участия, она не смотрела в окно и не выходила на балкон, а находилась в номере. И именно она понесла вот эти тяжелые травмы", - рассказала Полина.

Она задается вопросом, почему персонал отеля не предпринял никаких действий, не остановил конфликт.

Полина также добавила, что, так как следствие продолжается, она не может давать больше никакие комментарии. Она добавила, что сама открывала дверь и "получить в нос" должна была она, и девушка уверена, что такой удар она бы просто не пережила. Также она рассказала, что ее подруге Юлии предстоит две операции.

Свое видео она сопроводила кратким комментарием, написав "Следствие подтвердило следующее: мы не выливали на гостей ни воду и какие-либо биологические отходы, мы не использовали нецензурную речь по отношению к гостям, не оскорбляли гостей, отель не предупредил нас о том, что в этот день будет проходить свадебное торжество, аппаратура диджея находилась/находится в исправном состоянии, мы не ломали и не причиняли ей никакого ущерба, отель не извинился после инцидента".

Публикация была сделана 26 июля и набрала по данным на 02.00 мск сегодня, 27 июля 34,6 тысячи лайков и более четырех тысяч комментариев.

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