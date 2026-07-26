Уголовное дело возбуждено после двух масштабных блэкаутов в Грузии

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Служба госбезопасности Грузии начала расследование по статье о саботаже после двух масштабных блэкаутов, которые произошли в стране 24-25 июля.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 23 на 24 июля в Грузии произошел масштабный блэкаут, без электричества остались все регионы страны. Из-за сбоя приостановлена работа насосных станций, жителей Тбилиси, Рустави и Мцхеты предупредили и возможных проблемах с водоснабжением. Также без электричества осталась Абхазия, как утверждает министерство энергетики, из-за "системной" аварии на Ингурской ГЭС. Вечером 24 июля власти Абхазии отчитались, что электроснабжение электроснабжение было восстановлено частично.

Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по статье о саботаже после масштабных аварийных отключений электроэнергии, которые произошли в стране 24-25 июля, пишут "Новости-Грузия".

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 318 УК Грузии (воспрепятствование нормальному функционированию государственных предприятий или других важных объектов либо их повреждение или уничтожение с целью создания угрозы государственным интересам).

В Грузии дважды за двое суток наблюдались масштабные перебои в электроснабжении. Первый масштабный блэкаут в стране произошел ночью 24 июля, восстановление заняло до шести часов. Второй блэкаут произошел утром 25 июля, полностью восстановить подачу удалось лишь спустя почти три часа.

Причины обеих аварий так до сих пор и не назвали, в Государственной электросистеме Грузии заявили, что специалисты продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и устраняют последствия.

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