Протестующие в Тбилиси потребовали освободить политзаключенных

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Сторонники евроинтеграции Грузии в 562-й день непрерывных протестов вышли к парламенту с неизменным требованием освобождения узников совести.

Как писал "Кавказский узел", 11 июня, в 561-й день непрерывных протестов, участники собрания на проспекте Руставели потребовали освободить азербайджанского журналиста Афгана Садыгова и защитить независимые медиа.

Участники непрерывных протестов с требованием смены политического курса Грузии собрались сегодня на проспекте Руставели в Тбилиси в 562-й вечер подряд, передает Publika.

Под стенами парламента активисты держали национальные флаги и флаги Евросоюза, у некоторых были также флаги США и Украины.

Активисты выступили с лозунгами: “Не уступайте свободу”, “Страна принадлежит народу, а не нелегитимному правительству” и “Свободу политическим узникам”, следует из публикации фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se) в Facebook*.

Один из плакатов гласил: “Анцухелидзе бессмертен”. Георгий Анцухелидзе – один из самых известных участников "Пятидневной войны", который с 9 августа 2008 года в течение почти пяти месяцев считался пропавшим без вести. Лишь 12 декабря 2008 года его тело было опознано по ДНК. В январе 2009 года в интернете распространились два видеоролика с избиениями и пытками грузинского солдата; семья Анцухелидзе опознала в нем Георгия.

Закро Албуташвили, еще один из семи оставшихся обвиняемых по делу о штурме здания администрации президента Грузии 4 октября, сегодня подал в прокуратуру ходатайство о сделке со следствием. В связи с этим Тбилисский горсуд отложил оглашение приговора, информирует Pirveli.

Ранее сделку со следствием заключили восемь из 15 обвиняемых. 9 июня они были приговорены к трем годам условно в обмен на признание вины, после чего освобождены из зала суда.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".