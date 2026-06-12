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23:42, 12 июня 2026

Протестующие в Тбилиси потребовали освободить политзаключенных

Демонстранты на проспекте Руставели. Фото: Nino Kikvadze / Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии в 562-й день непрерывных протестов вышли к парламенту с неизменным требованием освобождения узников совести. 

Как писал "Кавказский узел", 11 июня, в 561-й день непрерывных протестов, участники собрания на проспекте Руставели потребовали освободить азербайджанского журналиста Афгана Садыгова и защитить независимые медиа. 

Участники непрерывных протестов с требованием смены политического курса Грузии собрались сегодня на проспекте Руставели в Тбилиси в 562-й вечер подряд, передает Publika. 

Под стенами парламента активисты держали национальные флаги и флаги Евросоюза, у некоторых были также флаги США и Украины. 

Активисты выступили с лозунгами: “Не уступайте свободу”, “Страна принадлежит народу, а не нелегитимному правительству” и “Свободу политическим узникам”, следует из публикации фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se) в Facebook*.  

Один из плакатов гласил: “Анцухелидзе бессмертен”. Георгий Анцухелидзе – один из самых известных участников "Пятидневной войны", который с 9 августа 2008 года в течение почти пяти месяцев считался пропавшим без вести. Лишь 12 декабря 2008 года его тело было опознано по ДНК. В январе 2009 года в интернете распространились два видеоролика с избиениями и пытками грузинского солдата; семья Анцухелидзе опознала в нем Георгия.

Закро Албуташвили, еще один из семи оставшихся обвиняемых по делу о штурме здания администрации президента Грузии 4 октября, сегодня подал в прокуратуру ходатайство о сделке со следствием. В связи с этим Тбилисский горсуд отложил оглашение приговора, информирует Pirveli. 

Ранее сделку со следствием заключили восемь из 15 обвиняемых. 9 июня они были приговорены к трем годам условно в обмен на признание вины, после чего освобождены из зала суда.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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