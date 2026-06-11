Бывший охранник Иванишвили назначен замминистром МВД Грузии

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Георгий Бахуашвили обеспечивал охрану Бидзины Иванишвили и его семьи в течение 10 лет.

Как писал "Кавказский узел", ранее Национальная ассамблея Франции приняла резолюцию с призывом ввести против властей Грузии санкции за нарушение фундаментальных прав человека, ограничение свободы выражения и непропорциональное применение силы к мирным демонстрантам. В резолюции отдельно упоминается роль основателя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзины Иванишвили. Его европейские структуры считают ключевой фигурой, оказывающей чрезмерное влияние на политическую систему страны.

Назначен новый заместитель министра внутренних дел Грузии Сулхана Тамазашвили, эту должность занял полковник полиции Георгий Бахуашвили, сообщило издание «Грузия Online» со ссылкой на Министерство внутренних дел.

«Георгий Бахуашвили до настоящего времени занимал позицию директора Департамента генеральной инспекции Министерства внутренних дел, он имеет многолетний опыт работы в Министерстве внутренних дел», — отмечается в информации ведомства.

Георгий Бахуашвили ранее был личным телохранителем почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Бахуашвили обеспечивал охрану Бидзины Иванишвили и его семьи в течение 10 лет, уточнило издание Sova.

Бахуашвили занял пост главы генеральной инспекции МВД Грузии 30 апреля 2026 года, отмечает ИА «Новости-Грузия».

Напомним, что Тбилисский городской суд признал бывшего министра обороны и внутренних дел Грузии Ираклия Окруашвили виновным по делу об убийстве сотрудниками правоохранительных органов Буты Робакидзе и приговорил его к 5 годам 3 месяцам лишения свободы.