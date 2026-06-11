Пользователи соцсетей усомнились в данных о чистоте анапских пляжей

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Правительственная комиссия отчиталась, что открыты 49 пляжей Анапы после отсыпки песком, еще 18 проходят проверку. В отсутствие четких данных о результатах проб словам чиновников не следует доверять безоговорочно, указали пользователи соцсети. При этом блогеры постят фото и видео с заполненными туристами пляжами.

Как писал "Кавказский узел", сразу трое чиновников 6 июня заверили в безопасности пляжей Анапы, сравнив пляжи с Лазурным побережьем Франции, а песок с таиландским. Слова чиновников бездоказательны, а затянувшаяся засыпка новым песком отпугивает туристов, заметили пользователи Telegram. Вице-премьер России на следующий день заявил, что решение об открытии пляжей Анапы может быть принято 15 июня. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал летний отпускной сезон, заявив, что мазут на пляжах "всегда был". Пользователи Telegram сочли рассуждения главы региона абсурдными. Ученые Института океанологии РАН зафиксировали пласты мазута близ Джемете, а также испачканных в нем моллюсков и ракообразных. В Анапе продолжается отсыпка пляжей, но туристы расположились вдоль всей береговой линии, пишут блогеры.

Активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты. Власти отчитались о завозе на пляжи Анапы более 136 тысяч кубических метров песка, уже отсыпано свыше пяти километров берега. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе.Отсыпка дополнительного слоя чистого песка продолжается на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Уже получили все разрешительные документы 49 пляжей. Еще 18 проходят экспертизу, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края со ссылкой на данные о заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива мазута после крушения танкеров. "

За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. "На космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен нефтепродуктов не выявлено. С начала работ очищено более 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тыс. т загрязненного песка и грунта. Обезврежен или переведен в категорию вторичных продуктов весь объем вывезенного для утилизации песка и грунта", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале Readovka сообщение набрало 24 комментария.

"Отсутствие нефтяных пятен на поверхности моря не является аргументом того, что оно чистое. Или людям остаётся безоговорочно верить в то, что пробы воды безопасны после процесса распада нефтепродуктов? Как приехавший человек на море и у кого может в этом убедиться? Или верить только тому, что всё хорошо и безопасно?, - написала Ирина.

"Я бы там купаться не стал. Там и так вода не особо чистая была всегда, а теперь вообще непонятно что там с ней" - пишет Shprot.

Пользователь Сеня считает, что в Анапу стоит ехать, когда на ее пляжах будут купаться дети чиновников. "То есть никогда получается",- резюмировал он.

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

Аналогичные мнения высказали и читатели "Фонтанки", разместившей сообщение об анапских пляжах.

"Разрешение - это хорошо. А купаться там можно?" - спросил один из комментаторов.

"Отсыпают песок с глиной, а знаменитый золотистый песок канул в лета", - указал другой.

Международные наблюдатели были? Кто-то хоть малость значимый?" - поинтересовался еще один комментатор.

Это сообщение разместили в своих Telegram-каналах местные блогеры. Комментаторы задали вопросы о конкретных местах пляжного отдыха в Анапе.

"А Бугазская коса?" - поинтересовался Игорь в комментариях у блогера Макса Анапского

В блоге Юрия Озаровоского пользователи поинтересовались, открыты ли пляжи Витязево.

"Витязево пляжи тоже входят в этот список?" - спросила Оля Потоцкая.

"Да, тоже интересно, Витязево тоже входит в этот список?" - поддержал Кравченко Денис.

Другие пользователи указали, что туристов много.

"Даже не скажешь, что начало июня, людей очень много, а на выходных ещё больше будет. Люди уже отдыхают", - написала Светлана в Telegram-канале "Маковозовы".

Сами блогеры размещают фото и видео с пляжами, заполненными людьми.

"Пляжи Джемете - в районе пирса у Базы отдыха Калина Красная, Галатея и Эмеральдика трещат по швам! Прямо сейчас здесь монтируют новые пляжные конструкции навесы настилы через несколько дней всё будет готово!

Официальная дата открытия этих пляжей 15 июня, поэтому очень торопятся открыться", - написал в частности Андрей Маковозов в своем Telegram-канале.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".