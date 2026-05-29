Протестующие в Тбилиси выступили против полицейского насилия

Массовый пикет с призывом освободить всех узников совести прошел в Тбилиси в 548-й день непрерывных проевропейских протестов. К парламенту активисты вышли с плакатами против полицейского насилия.

Как писал "Кавказский узел", участники акции на проспекте Руставели в Тбилиси в 547-й день непрерывных протестов 28 мая призвали бороться с режимом "Грузинской мечты" и поддержали требования о закупке лекарств для детей с синдромом Дюшенна.

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами ЕС вышли сегодня к зданию парламента на проспекте Руставели в 548-й вечер подряд.

Плакаты собравшихся были посвящены протесту против государственного насилия: “Кому звонить, когда полиция занимается насилием”, “Система должна быть разрушена” и “В этой стране полицейский - нарушитель”, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Традиционной акции у стен парламента предшествовал массовый пикет с требованием освобождения политзаключенных, который сегодня прошел возле станции метро Самгори. Участники пикета собрались у большого баннера с главным лозунгом “Свободу узникам совести”, но их выступления затрагивали и другие темы протеста. Активисты держали плакаты: “Вы не разучите нас бороться за родину”, “Свобода просто так не приходит”, Пенсия - плюс 20 лари, зарплата парламентария - 7000 лари”, “Мы можем спасти 100 детей” и “Борись, пока не поздно”.

Суд в Тбилиси сегодня приговорил 61-летнего участника протестов Зураба Ментешашвили к девяти месяцам заключения за повторное перекрытие дороги. Ментешашвили находится в тюрьме уже 7 месяцев, поэтому он будет освобожден через два месяца, информирует Publika.

“Я люблю свою родину, я сделаю для нее все, и если это было преступлением, я не знал… Я стою здесь и ничего другого сделать не могу, арестуйте меня в четвертый раз, если хотите. Я из Кахети, и упрямство - моя отличительная черта”, - заявил перед оглашением приговора пожилой активист.

Зураб Ментешашвили был арестован 1 ноября 2025 года. Статья, которую ему вменили (часть 1 статьи 347 УК Грузии) предусматривает до года лишения свободы. Участники протестов на Руставели обращались в Генпрокуратуру с просьбой изменить меру пресечения для Ментешашвили, но их ходатайство было проигнорировано.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".