Кавказский узел

11:40, 28 мая 2026

Шесть силовиков задержаны из-за применения насилия в Гори

Адвокат Папуны Лоцулашвили. Фото: https://sovanews.tv/2026/05/27/v-gori-zaderzhali-muzhchinu-zayavivshego-ob-izbienii-so-storony-policzii/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура задержала шестерых полицейских по делу о превышении насилия в отношении жителя Гори Папуны Лоцулашвили. Сам Лоцулашвили на свободе, но против него возбуждено дело о насилии над полицейскими.

Как писал "Кавказский узел", в Гори начато расследование по факту насилия по отношению к задержанным со стороны сотрудников полиции. 

По факту превышения полицейскими служебных полномочий с применением насилия в Гори прокуратура задержала шесть человек, сообщает "Интерпрессньюс".

«В ходе расследования, проведенного Следственным управлением окружной прокуратуры Шида Картли и Мцхета-Мтианети в координации с Генеральной инспекцией Министерства внутренних дел, установлено, что 27 мая 2026 года в городе Гори обвиняемые при задержании потерпевшего превысили свои полномочия с применением насилия. В результате осуществленного насилия были существенно нарушены права потерпевшего и нанесен ущерб его здоровью.

На основании доказательств, полученных в результате расследования, проведенного в кратчайшие сроки, обвиняемые были задержаны 28 мая. В установленные законом сроки им будет предъявлено обвинение по статье 333, части третьей, подпункту «б» Уголовного кодекса (превышение служебных полномочий с применением насилия), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет», - приводит агентство заявление прокуратуры.

 Папуну Лоцулашвили, которого силовики избили при задержании, отпустили, он самостоятельно обратился в клинику Vivamed в ночь на 28 мая около 02:00. По словам клинического директора учреждения Зураба Чхаидзе, у него были зафиксированы поверхностные травмы, и он не нуждался в стационарном лечении. После осмотра нескольких специалистов он покинул клинику, передает Tbilisi Life.

Уголовное преследование в отношении Лоцулашвили при этом не прекращено: его обвиняют в насилии над полицейским, сообщает Paper Kartuli.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
