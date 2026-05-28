Шесть силовиков задержаны из-за применения насилия в Гори

Прокуратура задержала шестерых полицейских по делу о превышении насилия в отношении жителя Гори Папуны Лоцулашвили. Сам Лоцулашвили на свободе, но против него возбуждено дело о насилии над полицейскими.

Как писал "Кавказский узел", в Гори начато расследование по факту насилия по отношению к задержанным со стороны сотрудников полиции.

По факту превышения полицейскими служебных полномочий с применением насилия в Гори прокуратура задержала шесть человек, сообщает "Интерпрессньюс".

«В ходе расследования, проведенного Следственным управлением окружной прокуратуры Шида Картли и Мцхета-Мтианети в координации с Генеральной инспекцией Министерства внутренних дел, установлено, что 27 мая 2026 года в городе Гори обвиняемые при задержании потерпевшего превысили свои полномочия с применением насилия. В результате осуществленного насилия были существенно нарушены права потерпевшего и нанесен ущерб его здоровью.

На основании доказательств, полученных в результате расследования, проведенного в кратчайшие сроки, обвиняемые были задержаны 28 мая. В установленные законом сроки им будет предъявлено обвинение по статье 333, части третьей, подпункту «б» Уголовного кодекса (превышение служебных полномочий с применением насилия), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет», - приводит агентство заявление прокуратуры.

Папуну Лоцулашвили, которого силовики избили при задержании, отпустили, он самостоятельно обратился в клинику Vivamed в ночь на 28 мая около 02:00. По словам клинического директора учреждения Зураба Чхаидзе, у него были зафиксированы поверхностные травмы, и он не нуждался в стационарном лечении. После осмотра нескольких специалистов он покинул клинику, передает Tbilisi Life.

Уголовное преследование в отношении Лоцулашвили при этом не прекращено: его обвиняют в насилии над полицейским, сообщает Paper Kartuli.