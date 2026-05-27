Кавказский узел

23:12, 27 мая 2026

Протестующие в Грузии призвали защитить независимость страны

Участница акции у парламента Грузии. Скриншот фото Publika от 27.05.26, https://www.facebook.com/photo?fbid=1769447167788159&set=pcb.1769447274454815

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Протестующие в 546-й день ежедневных акций собрались у парламента Грузии, в руках они держали плакаты с призывом защитить независимость страны.

Как писал "Кавказский узел", массовый марш, организованный "Оппозиционным альянсом" в Тбилиси в День независимости Грузии, прошел 26 мая под лозунгом: "За победу, вместе, до конца!". Сторонники евроинтеграции Грузии выходят на акции протеста в столице уже 545 дней подряд. 

Сегодня 546-й день ежедневных протестов в Тбилиси. Как следует из фотографий, размещенных изданием Publika, на акции у здания парламента Грузии собрались протестующие с флагами Грузии и Евросоюза. Также они держали в руках плакаты. "Грузия твоя", "Независимость надо защищать каждый день", - говорится, в частности, на некоторых из них.

Силовики и участники акции протеста в Тбилиси. Скриншот фото Mo Se от 27.05.26, https://www.facebook.com/photo?fbid=4321611024820303&set=pcb.4321611281486944На акции присутствовало большое количество полиции. Сама акция проходила спокойно - собравшиеся беседовали небольшими группами, стоя у здания парламента или сидя на его ступенях, играли на гитаре, следует из фотографий, опубликованных на странице в Facebook* фотографом Георгием Мосиашвили (Mo Se).

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

