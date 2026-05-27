Протестующие в Грузии призвали защитить независимость страны

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Протестующие в 546-й день ежедневных акций собрались у парламента Грузии, в руках они держали плакаты с призывом защитить независимость страны.

Как писал "Кавказский узел", массовый марш, организованный "Оппозиционным альянсом" в Тбилиси в День независимости Грузии, прошел 26 мая под лозунгом: "За победу, вместе, до конца!". Сторонники евроинтеграции Грузии выходят на акции протеста в столице уже 545 дней подряд.

Сегодня 546-й день ежедневных протестов в Тбилиси. Как следует из фотографий, размещенных изданием Publika, на акции у здания парламента Грузии собрались протестующие с флагами Грузии и Евросоюза. Также они держали в руках плакаты. "Грузия твоя", "Независимость надо защищать каждый день", - говорится, в частности, на некоторых из них.

На акции присутствовало большое количество полиции. Сама акция проходила спокойно - собравшиеся беседовали небольшими группами, стоя у здания парламента или сидя на его ступенях, играли на гитаре, следует из фотографий, опубликованных на странице в Facebook* фотографом Георгием Мосиашвили (Mo Se).

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".