Протестующие в Грузии призвали защитить независимость страны
Протестующие в 546-й день ежедневных акций собрались у парламента Грузии, в руках они держали плакаты с призывом защитить независимость страны.
Как писал "Кавказский узел", массовый марш, организованный "Оппозиционным альянсом" в Тбилиси в День независимости Грузии, прошел 26 мая под лозунгом: "За победу, вместе, до конца!". Сторонники евроинтеграции Грузии выходят на акции протеста в столице уже 545 дней подряд.
Сегодня 546-й день ежедневных протестов в Тбилиси. Как следует из фотографий, размещенных изданием Publika, на акции у здания парламента Грузии собрались протестующие с флагами Грузии и Евросоюза. Также они держали в руках плакаты. "Грузия твоя", "Независимость надо защищать каждый день", - говорится, в частности, на некоторых из них.
На акции присутствовало большое количество полиции. Сама акция проходила спокойно - собравшиеся беседовали небольшими группами, стоя у здания парламента или сидя на его ступенях, играли на гитаре, следует из фотографий, опубликованных на странице в Facebook* фотографом Георгием Мосиашвили (Mo Se).
Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".
