ЕС продлил мандат Павла Герчинского

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский продолжит работу после сентября 2026 года, его мандат продлен.

Как писал "Кавказский узел", в апреле Посол ЕС в Грузии Павел Герчински был вызван в МИД из-за его высказываний, которые власти Грузии расценили как угрозу. Оппозиция заявила, что правящая партия "Грузинская мечта" продолжает антизападную пропаганду.

В октябре 2025 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе потребовал от посла ЕС в Тбилиси Павла Герчинского осудить насилие со стороны участников протестной акции в Тбилиси и заявил, что дипломат "высказывался в поддержку идеи свержения конституционного строя" в Грузии. В октябре 2024 года Павел Герчински призвал граждан страны прийти на участки и выбрать будущее страны. Это заявление стало использованием админресурса, счел премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский продолжит работу в Тбилиси после истечения своего первоначального срока полномочий, сообщили грузинским СМИ в представительстве ЕС.

Решение о продлении полномочий главы представительства было принято ранее, сообщили в дипмиссии, но не стали раскрывать детали нового срока, пишет "Новости Грузия"

Четырехлетний мандат Герчинского в качестве посла ЕС в Грузии должен был завершиться в сентябре 2026 года. Он приступил к работе в Тбилиси осенью 2022 года. Именно при нем Грузия получила статус кандидата в ЕС, значительно отставая от Украины и Молдовы, которые стали кандидами в июне 2022 года. На фоне резкого ухудшения отношений между Брюсселем и правящей «Грузинской мечтой» Герчинский стал одной из главных мишеней критики со стороны грузинских властей, сообщает издание.

